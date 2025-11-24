ABD'nin uyarısı Türk Hava Yolları'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Venezuela'daki güvenlik risklerine dikkat çeken uyarısının ardından, aralarında Türk Hava Yolları'nın (THY) da bulunduğu yedi uluslararası havayolu şirketi, bu ülkeye yönelik uçuşlarını askıya alma kararı aldı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve tırmanan gerilim, havayolu trafiğini doğrudan etkiledi.

FAA'nın, kötüleşen güvenlik şartları ve yoğunlaşan askeri faaliyetler sebebiyle Venezuela hava sahasını kullanan pilotlara "dikkatli olunması" yönündeki ikazı, Pazar günü itibarıyla uluslararası uçuş iptallerini beraberinde getirdi.

THY DE UÇUŞLARI DURDURDU!

Konuyla ilgili Associated Press’e konuşan Venezuela Havayolları Birliği Başkanı Marisela de Loaiza; TAP, LATAM, Avianca, Iberia, Gol ve Caribbean havayollarının seferlerini süresiz olarak durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları'nın ise 24-28 Kasım tarihleri arasındaki uçuşlarını geçici olarak askıya aldığı belirtildi.

FAA tarafından yayımlanan ve Venezuela’nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi’ne yönelik NOTAM (Havacılara Bildiri) uyarısında, bölgedeki "artan askeri faaliyetler nedeniyle sivil havacılık operasyonları için risk oluştuğu" belirtildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER HANGİLERİ?

THY’den yapılan açıklamaya göre, güvenlik değerlendirmesi sonucunda İstanbul-Karakas hattındaki uçuşlar 4 gün süreyle iptal edildi. İptal edilen seferler 24 Kasım Pazartesi TK183, 25 Kasım Salı TK195, 26 Kasım Çarşamba TK223/224, 27 Kasım Perşembe TK195 ve 28 Kasım Cuma TK223/224 olarak açıklandı.

ALTERNATİF SEFERLER

Şirket yetkilileri, İstanbul çıkışlı Havana uçuşlarının "planlandığı şekilde devam edeceğini" bildirdi. Karakas uçuşları iptal edilen yolcuların ise Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana üzerinden aktarmalı alternatif seferlere yönlendirileceği açıklandı.

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X üzerinden duruma tepki göstererek, “Tüm Latin Amerika ülkelerine ve Latin Amerika’dan dünyaya düzenli uçuşlar olmalı. Ülkeler engellenmez, çünkü ülkeleri engellemek insanları engellemek demektir, bu da insanlığa karşı bir suçtur” ifadelerini kullandı.

FAA: HER İRTİFADA RİSK VAR

ABD Federal Havacılık İdaresi Cuma günü yayımladığı bildiride, tanımlanmayan tehditlerin “ülkedeki her irtifadaki uçaklar için, ayrıca kalkış ve iniş yapan uçaklar için ve hatta yerdeki uçaklar için potansiyel bir risk oluşturabileceğini” duyurdu.

Bu kritik uyarı, Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldi. ABD ordusu, bölgedeki tatbikatlar kapsamında Venezuela kıyılarına yakın bombardıman uçuşları gerçekleştirirken, USS Gerald R. Ford uçak gemisini de bölgeye sevk etti.

Ford uçak gemisi ve beraberindeki destroyerler, Karayip Denizi'nde Venezuela yakınlarında konuşlanan, son nesillerin şahit olduğu en büyük ABD askeri gücüne yapılan son takviye oldu. Trump yönetimi, ABD'de "narkoterör" suçlamalarıyla yargılanan Maduro'yu ülkenin meşru lideri olarak tanımıyor.

Ayrıca Washington yönetimi, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Doğu Pasifik ve Karayip Denizi'ndeki küçük teknelere yönelik operasyonlarını artırdı. Eylül başında start verilen bu kampanya neticesinde 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD, KARAKAS'A HAVADAN BROŞÜR ATMAYI PLANLIYOR

Baskıyı artıran ABD makamlarının, Cumartesi günü yaptıkları toplantıda başkent Karakas üzerine havadan bildiri atma seçeneğini masaya yatırdığı iddia edildi.

CBS News’e konuşan ve görüşmelere hakim ABD’li yetkililer, operasyonel seçenekler arasında Karakas’a bildiri atılmasının da bulunduğunu, bunun Maduro üzerinde baskı oluşturmak amacıyla bir "psikolojik harp" yöntemi olarak değerlendirildiğini aktardı.

Başkan yardımcısı ABD'nin amacını açıkladı: Venezuela'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorlar

Bu gelişmeyi ilk duyuran The Washington Post gazetesi olmuştu. Gazeteye göre atılması planlanan broşürlerde, Maduro’nun yakalanması ve hüküm giymesiyle sonuçlanacak bilgi sağlayanlara vaat edilen 50 milyon dolarlık ödülün detayları yer alacak.

ABD’li yetkililer, Ağustos ayında Maduro’ya 2020’de yöneltilen yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve narkoterörizm suçlamalarını gerekçe göstererek, başına konan ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkarmıştı.