Bitcoin'den rekor düşüş: Son 20 ayın en düşük seviyesinde

Son bir haftadır kripto para piyasalarında devam eden satış baskısı derinleşti. Cuma akşamı Bitcoin yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 59 bin 110 dolara kadar geriledi. Böylece Bitcoin, Ekim 2024'ten bu yana ilk kez 60 bin dolar seviyesinin altında görüldü.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Bitcoin'de haftalık kayıp yüzde 18'e ulaştı, ayrıca Ethereum yüzde 21, Solana yüzde 21,5, XRP yüzde 16,8, BNB yüzde 10,5, Tron yüzde 6,5 ve Dogecoin yüzde 17,9'a düştü.

EN DÜŞÜK SEVİYELERİNDE

2024 seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kazanmasının ardından kripto piyasalarda güçlü bir yükseliş yaşanmış ve Bitcoin 122 bin dolara kadar çıkmıştı. Ancak son satış dalgasıyla beraber lider kripto para aylar sonra en düşük seviyelerine indi.

Düşüşte, ABD'deki Bitcoin ETF'lerinde (borsa yatırım fonu) görülen sermaye çıkışları ve büyük kripto rezervlerine sahip kurumsal bir şirketin Bitcoin sattığını açıklaması etki gösterdi. Satış miktarının sınırlı olmasına rağmen uzun süredir satış yapmayan bir şirketten gelen bu açıklama, yatırımcı güvenini azalttı.

YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Mevcut düşüşü bazı analistler uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirirken bazı analistlerde gelişen olaylar nedeniyle yönelimin ne yönlü olacağını tahmin etmenin güç olduğunu ifade ediyor. Öte yandan ABD'de kripto para sektörüne yönelik yeni yasal düzenleme hazırlıkları ise piyasalar açısından izlenen başlıklar arasında yer aldı.

(Not: Yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir)