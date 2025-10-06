"Bitcoin çok yakında 200 bin dolar olacak"

Dünyaca ünlü banka Standard Chartered, lider kripto para birimi Bitcoin için dikkat çeken bir yıl sonu tahmini paylaştı.

Bankaya göre, BTC 2025 sonunda 200 bin dolara ulaşabilir. Bu tahmin, Bitcoin’in önümüzdeki üç ayda yaklaşık %60 değer kazanacağı anlamına geliyor.

KRİPTOYU DESTEKLEYEN ETMENLER

Standard Chartered, fiyat artışında ABD’deki hükümet kapanması süreci ve FED’den beklenen faiz indirimleri gibi makroekonomik faktörleri öne çıkardı. Geçen hafta, ABD’li borsa yatırım fonları kanalıyla 3,25 milyar dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirilmişti. BTC, hafta sonunda 125.725 dolar ile rekor kırdı.

BITCOIN ARTIK RİSKTEN KORUNMA ARACI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bankanın Dijital Varlıklar Araştırma Küresel Başkanı Geoff Kendrick, hazırladığı raporda Bitcoin’in son yükselişini “Ekim Yükselişi (Uptober)” olarak tanımladı. Kendrick’e göre, bu döngü, geçmiş halving (yarılanma) sonrası beklenen fiyat düşüşünü yaşamadan devam etti ve piyasa dinamiklerinde yapısal bir değişime işaret ediyor.

Raporda ayrıca, Bitcoin’in artık ABD hükümet risklerine karşı bir korunma aracı olarak değerlendirildiği vurgulandı. Hazine getirileriyle olan korelasyon, bu eğilimi güçlendiriyor.