JPMorgan: Bitcoin 165 bin dolar olacak!

Yayınlanma:
Dünyanın önde gelen bankalarından JPMorgan'dan Bitcoin için tarihi bir tahmin geldi: 165 bin doları bulacak! Üstelik yakın zamanda...

En büyük kripto varlıklardan olan Bitcoin için tarihi bir tahmin geldi. Bu sene ABD'den gelen haberlerle karışan piyasada sık sık rekor seviyeleri test eden Bitcoin için dev bankadan rekor tahmin geldi.

ABD PİYASALARI KARIŞTIRDI

2021/11/15/amerika-borsa.jpg

2 Nisan'da açıklanan ABD tarifelerinin ardından bu kez de küresel piyasalar ABD'de federal hükümetin kapanması ile sarsıldı. Küresel piyasalardaki belirsizlik altına talebi arttırırken kripto varlıklar da hareketlendi.

Altında ABD rallisi! Haber geldi piyasalar alt-üst olduAltında ABD rallisi! Haber geldi piyasalar alt-üst oldu

JPMorgan analistleri, dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) için yeni yıl sonu tahminini paylaştı. Banka tarafından yayımlanan raporda, Bitcoin’in altına kıyasla daha düşük performans sergilemesine rağmen, yıl sonuna kadar 165 bin dolara ulaşabileceği öngörüldü.

ALTINA GÖRE DÜŞÜK PERFORMANS

Raporda, Bitcoin’in volatilitesinin altına kıyasla daha düşük seviyelere gerilediği belirtildi. Analistlere göre, Bitcoin-altın volatilite oranı 2,0 seviyesinin altına indi.

ABD'de hükümetin kapanma maliyeti ortaya çıktıABD'de hükümetin kapanma maliyeti ortaya çıktı

Bu durum, Bitcoin’in altına kıyasla yalnızca 1,85 kat daha fazla risk sermayesi tükettiğini ortaya koydu.

PİYASA DEĞERİ VE POTANSİYEL ARTIŞ

JPMorgan, mevcut durumda Bitcoin’in 2,3 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olduğunu hatırlattı. Bu değerin yaklaşık yüzde 42 artması gerektiğini belirten analistler, söz konusu artışın Bitcoin fiyatını 165 bin dolar seviyesine taşıyabileceğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

