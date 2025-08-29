Çok konuşulacak tahmin: "Bitcoin bir milyon dolar olacak"

Çok konuşulacak tahmin: "Bitcoin bir milyon dolar olacak"
Yayınlanma:
Bitcoin'e dair çarpıcı bir tahmin geldi. Tahminin sahibi ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump...

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, kripto para piyasalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bitcoin Asia 2025 etkinliğine katılan Trump, lider kripto para birimi Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağına inancının tam olduğunu söyledi.

“BU TOPLULUĞA İNANIYORUZ VE DESTEKLİYORUZ”

halktv-com-tr28.jpg
Eric Trump

Hong Kong’da düzenlenen ve kripto para dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Bitcoin Asia 2025 konferansında konuşan Eric Trump, Bitcoin kullanıcılarının babası Donald Trump’a yoğun destek gösterdiğini vurguladı. “Bitcoin topluluğu babamı, daha önce hiç görmediğim kadar güçlü şekilde sahiplendi” diyen Trump, bu desteğin kendilerini de motive ettiğini belirtti.

Eric Trump ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin’e ve bu topluluğa gönülden inanıyoruz. Destekliyoruz ve bu inancımız her geçen gün artıyor.”

“BİTCOİN 1 MİLYON DOLARI AŞACAK”

Konuşmasında dikkatleri üzerine çeken Eric Trump, Bitcoin fiyatının gelecekte 1 milyon doları aşacağı yönünde iddialı bir tahminde bulundu.

“Hiç şüphem yok. Bitcoin 1 milyon doları görecek” diyerek bu öngörüsünü net ifadelerle ortaya koydu.

2025’TE BİTCOİN REKOR KIRDI

Kripto para piyasalarında 2025 yılı itibarıyla Bitcoin güçlü bir performans sergiliyor. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kazanan Bitcoin, Ağustos 2025’te 124.480,82 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek fiyatına imza attı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Ekonomi
Hasadı bitti: 5 litrelik şişelerde bedava dağıtılacak
Hasadı bitti: 5 litrelik şişelerde bedava dağıtılacak
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı