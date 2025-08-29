Çok konuşulacak tahmin: "Bitcoin bir milyon dolar olacak"

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, kripto para piyasalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bitcoin Asia 2025 etkinliğine katılan Trump, lider kripto para birimi Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağına inancının tam olduğunu söyledi.

“BU TOPLULUĞA İNANIYORUZ VE DESTEKLİYORUZ”

Eric Trump

Hong Kong’da düzenlenen ve kripto para dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Bitcoin Asia 2025 konferansında konuşan Eric Trump, Bitcoin kullanıcılarının babası Donald Trump’a yoğun destek gösterdiğini vurguladı. “Bitcoin topluluğu babamı, daha önce hiç görmediğim kadar güçlü şekilde sahiplendi” diyen Trump, bu desteğin kendilerini de motive ettiğini belirtti.

Eric Trump ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin’e ve bu topluluğa gönülden inanıyoruz. Destekliyoruz ve bu inancımız her geçen gün artıyor.”

“BİTCOİN 1 MİLYON DOLARI AŞACAK”

Konuşmasında dikkatleri üzerine çeken Eric Trump, Bitcoin fiyatının gelecekte 1 milyon doları aşacağı yönünde iddialı bir tahminde bulundu.

“Hiç şüphem yok. Bitcoin 1 milyon doları görecek” diyerek bu öngörüsünü net ifadelerle ortaya koydu.

2025’TE BİTCOİN REKOR KIRDI

Kripto para piyasalarında 2025 yılı itibarıyla Bitcoin güçlü bir performans sergiliyor. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kazanan Bitcoin, Ağustos 2025’te 124.480,82 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek fiyatına imza attı.