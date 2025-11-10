Binlerce kişi mağdur olmuştu: O şirkete kayyum atandı

Binlerce kişi mağdur olmuştu: O şirkete kayyum atandı
Yayınlanma:
TMSF, Atış Yapı'ya kayyum olarak atandı. Söz konusu şirket, projesini tamamlamayarak en az 3 bin 500 aileyi mağdur etmişti.

Konut projeleriyle binlerce kişiyi mağdur ettiği iddia edilen Atış Yapı'nın tüm şirketlerine kayyum ataması gerçekleştirildi. Bursa merkezli firma, Haziran 2025'te konkordato ilan etmiş, şirket sahipleri ise Ekim ayında "dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan bir açıklamayla, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararları doğrultusunda Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. dahil toplam dört şirkete TMSF'nin kayyum olarak atandığı kamuoyuna duyuruldu.

PROJELER VE MALİ YAPI DETAYLI İNCELEMEDE2021/07/21/akkuyu-insaat-nukleer-santral3.jpg

Açıklamada, TMSF tarafından görevlendirilen yeni yönetimin çalışmalarına ivedilikle başladığı vurgulandı. Kayyum atamasının hemen ardından, Atış Yapı bünyesindeki tüm projelerin teknik, hukuki ve fiili yönleriyle detaylı bir incelemeye alındığı belirtildi.

Ayrıca, şirketin mali kaynakları, mevcut yükümlülükleri ve genel finansal yapısına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sürecinin de başlatıldığı kaydedildi. TMSF, yürütülen bu çalışmaların amacının; mevcut durumun net ve şeffaf bir biçimde ortaya konulması, kamusal hak sahiplerinin ve şirketin iş ortaklarının haklarının korunması olduğunu ifade etti.

ÇÖZÜM YOLLARI ANALİZ SONRASI DUYURULACAK

halktv-com-tr2.jpg

TMSF açıklamasında, başlatılan inceleme ve analizlerin tamamlanmasının ardından elde edilecek veriler ışığında, hem kamusal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi hem de hak sahipleri için uygulanabilir çözüm yollarının belirleneceği ve duyurulacağı bilgisi paylaşıldı.

15 EKİM'DE OPERASYON YAPILMIŞTI

Atış Yapı, Bursa'da 16 Haziran'da konkordato ilan etmişti. 15 Ekim'de şirkete yönelik düzenlenen operasyonda şirket sahipleri önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

Şirketin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin AKP yönetiminde olduğu dönemde imzalanan bir protokolle, Ardgerme Köprü ve Bağlantı Yolları'nın yapımı için yetkilendirildiği de gündeme gelmişti.

Firmanın, özellikle "Smart" ve "Babylon" adını taşıyan projeleri üzerinden binlerce aileyi mağdur ettiği iddia ediliyordu. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, şirketin konkordato ilan etmesinden sonra bile daire satışlarına devam ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

