Son dakika | Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı

Son dakika | Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" ve "Kara para aklama" suçları gerekçe gösterilerek Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca iki holdinge TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" ve "Kara para aklama" suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu.

2 HOLDİNG'E TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla iki holdinge Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama eylemleri incelenmektedir.

Dosya kapsamında; mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol eden, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştiren, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalışan, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşan ve tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsan, bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştiren örgütün faaliyetlerine özgülenmiş olan malen sorumlu Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketinin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 04.11.2025 tarih ve 2025/11423 değişik iş sayılı kararıyla el konulmuştur.

Soruşturmanın salahiyeti adına mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımıncının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/11425 değişik iş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır.

Kapsamlı soruşturma, gizliliğe riayet edilerek çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Yeni Şafak'tan Bahçeli'ye açık açık İmralı resti! "Komisyon İmralı'ya gitmesin"
Yeni Şafak'tan Bahçeli'ye açık açık İmralı resti! "Komisyon İmralı'ya gitmesin"
Bir Türkiye portresi: Sınavda birinci oldu mülakat yüzünden kuryecilik yapıyor
Bir Türkiye portresi: Sınavda birinci oldu mülakat yüzünden kuryecilik yapıyor