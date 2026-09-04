Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi BİM Rekabet Kurumu ile uzlaştı: Cezası 50,4 milyon TL'ye düştü

BİM Rekabet Kurumu ile uzlaştı: Cezası 50,4 milyon TL'ye düştü

Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturmalar kapsamında BİM'e kesilen ceza uzlaşma yoluyla 67,2 milyon TL'ye düşürülürken, yüzde 25 erken ödeme indirimiyle ödenecek tutarın 50,4 milyon TL oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
BİM Rekabet Kurumu ile uzlaştı: Cezası 50,4 milyon TL'ye düştü

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından şirket hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmanın sonuçlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre, yürütülen incelemelerin bir ayağında şirketin rekabet ihlalinde bulunmadığına hükmedildi.

İKİ AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜ

BİM Rekabet Kurumu ile uzlaştı: Cezası 50,4 milyon TL'ye düştü - Resim : 1

Şirketin KAP'a aktardığı bilgilere göre, soruşturmaların ilk kapsamında BİM'er 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediği saptandı. Bu doğrultuda söz konusu dosya için şirkete herhangi bir idari para cezası verilmesine gerek görülmedi.

İkinci soruşturma dosyasında ise taraflar arasında uzlaşma süreci işletildi. BİM yönetimi, 17 Mart 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yatırımcıların menfaatlerini korumak gerekçesiyle içsel bilginin kamuyla paylaşılmasının ertelendiğini hatırlattı. Rekabet Kurulu’nun 25-07/165-M sayılı kararı çerçevesinde bu dosya uzlaşma usulüyle kapatıldı.

UZLAŞMA BEDELİ VE İNDİRİM DETAYI

Varılan uzlaşma neticesinde BİM'in ödemesi kararlaştırılan idari para cezası netleşti. Buna göre şirket, 67 milyon 217 bin 829 lira 62 kuruş tutarındaki cezayla karşı karşıya kaldı.

Google trafiğimizi çalıyor deyip bir araya geldiler!Google trafiğimizi çalıyor deyip bir araya geldiler!

Öte yandan, yüzde 25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanacak olan zincir market, toplamda 50 milyon 413 bin 372 TL ödeme gerçekleştirecek. Bu süreçle birlikte şirketin Rekabet Kurumu nezdindeki iki soruşturmaya ilişkin hukuki süreci tamamlandı.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Ceza Market
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro