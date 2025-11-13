Beyaz Saray duyurdu: Ekim enflasyonu açıklanmayabilir

Beyaz Saray duyurdu: Ekim enflasyonu açıklanmayabilir
Yayınlanma:
Beyaz Saray Sözcüsü, ekim ayına ait TÜFE ve istihdam raporlarının hiç yayımlanmayabileceğini açıkladı. Hükümet kapanışının ülke ekonomisine milyarlarca dolara mal olduğu ve veri sisteminde kalıcı hasar bırakabileceği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD tarihinin en uzun hükümet kapanışının yol açtığı sorunlara dair açıklama yaptı. Leavitt, ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve istihdam raporlarının muhtemelen hiç yayımlanmayacağını duyurdu.

'20 BİN UÇUŞ ERTELENDİ'

Düzenlediği basın toplantısında, 43 gündür devam eden kapanışın etkilerini değerlendiren Leavitt, federal çalışanların maaşlarını ve düşük gelirli ailelerin gıda yardımlarını alamadığını ifade etti. Havaalanlarındaki personel eksikliği nedeniyle yaklaşık 20 bin uçuşun ertelendiğini belirten Leavitt, kapanışın dördüncü çeyrek ekonomik büyümesini iki puan azaltabileceğini kaydetti.

Fed kararını açıkladı Trump ve Şi görüştü: Gözler altında!Fed kararını açıkladı Trump ve Şi görüştü: Gözler altında!

'VERİ SİSTEMİNDE KALICI ZARAR OLABİLİR'

Kritik ekonomik verilerin yayımlanmamasının Federal Rezerv'i zor durumda bıraktığını vurgulayan Leavitt, "Demokratlar, ekim ayı TÜFE ve istihdam raporlarının muhtemelen hiç yayınlanmamasıyla federal istatistik sistemine kalıcı bir zarar vermiş olabilirler. Yayımlanan tüm ekonomik veriler kalıcı biçimde bozulmuş olacak ve Fed'deki politika yapıcılarımız kritik bir dönemde kör uçuş yapacaklar" ifadelerini kullandı.

New York borsası Fed ve yapay zekâ ile fiyatlandıNew York borsası Fed ve yapay zekâ ile fiyatlandı

ÇÖZÜM İÇİN OYLAMA BEKLENİYOR

Leavitt, hükümeti yeniden açacak bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi'nde oylanacağını ve Başkan Trump'ın bu tasarıyı bu gece imzalamayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Leavitt ayrıca, hükümet açıldıktan sonra Trump'ın sağlık hizmetleri konusunda görüşmelere açık olacağını dile getirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Ekonomi
New York borsasında rekor: Teknoloji negatif ayrıştı
New York borsasında rekor: Teknoloji negatif ayrıştı
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün