Beyaz Saray duyurdu: Ekim enflasyonu açıklanmayabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD tarihinin en uzun hükümet kapanışının yol açtığı sorunlara dair açıklama yaptı. Leavitt, ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve istihdam raporlarının muhtemelen hiç yayımlanmayacağını duyurdu.

'20 BİN UÇUŞ ERTELENDİ'

Düzenlediği basın toplantısında, 43 gündür devam eden kapanışın etkilerini değerlendiren Leavitt, federal çalışanların maaşlarını ve düşük gelirli ailelerin gıda yardımlarını alamadığını ifade etti. Havaalanlarındaki personel eksikliği nedeniyle yaklaşık 20 bin uçuşun ertelendiğini belirten Leavitt, kapanışın dördüncü çeyrek ekonomik büyümesini iki puan azaltabileceğini kaydetti.

'VERİ SİSTEMİNDE KALICI ZARAR OLABİLİR'

Kritik ekonomik verilerin yayımlanmamasının Federal Rezerv'i zor durumda bıraktığını vurgulayan Leavitt, "Demokratlar, ekim ayı TÜFE ve istihdam raporlarının muhtemelen hiç yayınlanmamasıyla federal istatistik sistemine kalıcı bir zarar vermiş olabilirler. Yayımlanan tüm ekonomik veriler kalıcı biçimde bozulmuş olacak ve Fed'deki politika yapıcılarımız kritik bir dönemde kör uçuş yapacaklar" ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM İÇİN OYLAMA BEKLENİYOR

Leavitt, hükümeti yeniden açacak bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi'nde oylanacağını ve Başkan Trump'ın bu tasarıyı bu gece imzalamayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Leavitt ayrıca, hükümet açıldıktan sonra Trump'ın sağlık hizmetleri konusunda görüşmelere açık olacağını dile getirdi.