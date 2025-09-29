BDDK verileri açıkladı: Halk icrada bankalar karda!

Türkiye’de bankacılık sektörü, 2025’in ilk sekiz ayında yüksek kâr açıklamaya devam etti. Ağustos sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı 563 milyar 401 milyon lira olurken, toplam aktif büyüklük 41,9 trilyon liraya ulaştı. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,25 seviyesinde kaydedildi.

AKTİF BÜYÜKLÜK 42 TRİLYON LİRAYA DAYANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporuna göre, 2024 sonuna kıyasla aktif büyüklük 9 trilyon 229 milyar 412 milyon lira artışla 41 trilyon 886 milyar 646 milyon liraya çıktı.

KREDİLER VE MENKUL DEĞERLERİN PAYI YÜKSEK

Sektörün en büyük aktif kalemi konumundaki krediler, ağustos ayı sonunda 20 trilyon 631 milyar 358 milyon lira oldu. Menkul değerler toplamı ise 6 trilyon 700 milyar 462 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,22 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların en önemli fon kaynağı olan mevduatlar, 2024 sonuna göre yüzde 27 artarak 24 trilyon 2 milyar 82 milyon liraya yükseldi. Özkaynak toplamı da aynı dönemde yüzde 23,4 büyüyerek 3 trilyon 575 milyar 560 milyon liraya çıktı.

Ağustos sonu itibarıyla bankacılık sektörünün dönem net kârı 563 milyar 401 milyon lira olarak açıklandı. Sermaye yeterliliği standart oranının ise yüzde 18,25 seviyesinde olması, sektörün güçlü sermaye yapısını koruduğunu gösterdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE YÜKSELDİ

Öte yandan ekonomistler, eylül ayı için öngördükleri yüzde 2,47’lik enflasyon oranının aylık bazda artış hızının yükseldiğine işaret etti. AA Finans anketinde yıl sonu enflasyon tahminlerinin dar bantta toplanması ve kademeli düşüş beklentisi dikkat çekti.