Halk borç batağında: İlk kez bu kadar yüksek!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 19 Eylül haftasına ilişkin bankacılık sektörüne dair son verileri paylaştı.

TOPLAM KREDİ HACMİ YÜKSELDİ

Açıklanan verilere göre, bankalardaki toplam kredi hacmi 20 trilyon 819 milyar TL’ye ulaştı. Böylece kredi miktarında önceki haftaya kıyasla artış kaydedildi.

BİREYSEL BORÇLAR 5 TRİLYON TL’Yİ GEÇTİ

BDDK verilerine göre, tüketici kredileri ile bireysel kredi kartı borçlarının toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu. Bu rakam, bir önceki hafta kaydedilen 5 trilyon 54 milyar TL seviyesinden gerilemiş olsa da, vatandaşın bankalara olan borcunun devasa boyutunu gözler önüne serdi.

KREDİLERİN DAĞILIMI

Geçen hafta itibarıyla bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 461 milyar TL, tüketici kredileri ise 2 trilyon 544 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan, ticari ve kurumsal kredilerin toplamı 15 trilyon 813 milyar TL olarak kaydedildi.