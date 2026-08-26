Bakanlık, yemek kartı şirketlerini incelemeye aldı

Ticaret Bakanlığı, yemek kartı pazarındaki uygulamaları sıkı bir şekilde denetim altına aldı. Sektörün büyük kısmını elinde bulunduran 6 kuruluşun incelemeye alındığını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ek ücretler ve şeffaflık konularında yeni kuralların devreye sokulduğunu duyurdu.

6 DEV FİRMA İNCELEME ALTINDA

Yapılan yasal düzenlemeyle birlikte yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirlerden tahsil edebileceği komisyon oranının azami yüzde 6 olarak sabitlendiğini hatırlatan Bakan Bolat; şirketlerin bu oran dışında uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım ve depozito gibi farklı adlar altında ek ücret talep etmesini kesin olarak yasakladı. Bu adımla birlikte, esnafın ve tacirlerin yüksek komisyonlar ve gizli bedeller yüzünden karşı karşıya kaldığı mağduriyetlerin önlenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

ÇEVRİM İÇİ SİPARİŞ PLATFORMUNDA TEK TİP KOMİSYON UYGULANMAYACAK

Çevrim içi yemek sipariş platformlarının kestiği komisyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, tüm gıda siparişi hizmeti sunan elektronik ticaret pazar yerlerine tek tip bir komisyon üst sınırı getirilmesinin fiyat oluşumuna doğrudan müdahale anlamı taşıyabileceğine dikkat çekti.

Platformların sunduğu hizmetlerin ve maliyet yapılarının birbirinden farklı olduğunu belirten Bolat; işletme ölçeği, sipariş hacmi ve hizmet kapsamı gibi unsurların komisyon oranlarında farklılıklara yol açabileceğini, bu nedenle tüm platformlar için aynı tavan sınırın uygulanmasının piyasa işleyişinde öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğini paylaştı. Bakanlığa gelen başvuruların sadece yüksek komisyonlardan ibaret olmadığını söyleyen Bolat, komisyon ile diğer hizmet bedellerinin açık ve anlaşılır şekilde gösterilmesinin mecburi olduğunu kaydetti.

KAMPANYA VE REKLAM ÜCRETLERİNE YENİ KURALLAR

Satıcıya ekstra bir hizmet sunulmadığı müddetçe sadece kampanyaya katılım bahanesiyle ilave ücret istenemeyeceğini belirten Bolat; kampanya, indirim, ek hizmet ve reklam faaliyetlerine katılımın zorunlu tutulamayacağının altını çizdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre kampanyalı satışlarda komisyon bedelinin alıcının ödediği nihai fiyat üzerinden hesaplanacağını dile getiren Bakan Bolat, elektronik ticaret mevzuatı çerçevesinde platformların satıcılardan talep ettiği hizmet bedellerinin ve bu bedellerin hangi şartlarda değişeceğinin sözleşmelerde açıkça yazılması gerektiğine vurgu yaptı.