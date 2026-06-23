Bakanlık üniversite arazisinde petrol aranacağını doğruladı

İktidar, Dicle Üniversitesi arazisinin bir şirketin petrol arama faaliyetlerine açıldığı yönündeki iddiaları resmen doğruladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, söz konusu arama faaliyetlerine yönelik kuyu programının uygun bulunarak gerekli işlemlerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

BAKANLIK ÜNİVERSİTE ARAZİSİNDE PETROL ARAMASINI AÇIKLADI

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yer alan yaklaşık 45 bin metrekarelik alanın petrol arama faaliyetleri kapsamında SANKO Holding bünyesindeki PETAR şirketine kiralandığını TBMM gündemine taşıtarak soru önergesinde 6 sondaj kuyusu açılmasının planlandığını, projenin yaklaşık 20 milyon dolar büyüklüğünde olduğunu ve 10 yıllık bir süreyi kapsadığını ifade etti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, çıkarılacak petrol gelirinden üniversiteye yalnızca yüzde 3 oranında pay bırakılacağına dikkat çeken Eren, kamuya ait bir yükseköğretim kurumu arazisinin sınırlı bir pay karşılığında uzun süreli olarak petrol aramaya açılmasının kamu yararı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından tartışmalı olduğunu vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, söz konusu soru önergesine verdiği yanıtta iddiaları doğruladı. Bakan Bayraktar, ilgili şirketin sahada petrol arama faaliyetleri yürütebilmek amacıyla üniversiteye ait taşınmazın kullanımına ilişkin gerekli izin ve onay belgeleriyle birlikte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvuru yaptığını bildirdi. Yapılan teknik ve jeolojik değerlendirmeler neticesinde kuyu programının MAPEG tarafından uygun bulunarak işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

Sondaj faaliyetlerinin yeraltı su kaynaklarına zarar vermemesi için teknik önlemler alındığını savunan Bakanlık, koruma yöntemine ilişkin detayları da paylaştı. Buna göre, petrol sondajları sırasında yüzey su seviyeleri tamamen geçilene kadar, yaklaşık 600-650 metre derinliğe yüzey koruma borusu indirildiğini ve etrafının çimentolandığını belirtti.

Kuyu derinlere ilerleyip hedef zona ulaştığında ise dış koruma borusunun içine daha dar çaplı ikinci ve ihtiyaca göre üçüncü bir koruma borusu daha indirilerek bu boruların etrafının da ilk borunun içine ulaşacak şekilde çimentolandığını ifade etti. Bakanlık, bu izolasyon süreci sayesinde sondaj esnasında kullanılan çamurun kuyu çeperiyle ve yüzey sularının yer aldığı bölgelerle irtibatının tamamen kesildiğini açıkladı.