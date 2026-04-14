Bakanlık itiraf etti ama... Milyar dolarlık fatura yine halka kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 yılında başlattığı ve sonraki yıllarda da devam ettirdiği altınla borçlanma uygulaması, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Ekonomistler, bu politikanın devlete yüksek maliyet getirdiğini ve halkın sırtına ilave borç bindirdiğini hesapladı.

9,3 MİLYAR DOLARLIK EK YÜK

Risk seviyesi yüksek yatırım araçları arasında yer alan altınla borçlanmanın halka ağır fatura çıkaracağı yönündeki uyarılar yıllarca dikkate alınmadı. Ekonomist Ömer Gencal, Ekim 2025’te Hazine’nin altın cinsinden borçlanmasının bir yıllık maliyetini 9,3 milyar dolar olarak hesapladı. Bu hesaplamaya göre, altınla borçlanma nedeniyle halkın sırtına ilave 9,3 milyar dolarlık yük bindirildi.

HABERLER SONRASI HAZİNE’DEN AÇIKLAMA

Hazine’nin altın varlığının bu yılın 1 Ocak-3 Nisan döneminde 21,5 ton azaldığına yönelik haberler gündeme gelmişti. Bunun üzerine Hazine’nin altın satmaya başladığı düşünüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir açıklama yaparak altın varlığındaki azalmanın altın satışından değil, altınla yapılan borçlanmanın azaltılmasından kaynaklandığını duyurdu.

“BİLİNÇLİ OLARAK AZALTTIK”

Hazine’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Altın cinsi borç stoku azaltılarak, borç kompozisyonunun daha dengeli hale getirilmesi ve piyasa risklerine maruziyetin sınırlandırılması amacı taşımaktadır. Vadesi gelen altın cinsi borçların tamamının yenilenmesi yerine, borç çevirme oranı bilinçli olarak yüzde 76 seviyesinde tutulmuştur.”

PİYASA YORUMU: “HATADAN DÖNÜYORUZ İTİRAFI”

Sözcü’nün haberine göre piyasa, Hazine’nin bu açıklamasını “Zarardan dönüyoruz” itirafı olarak yorumladı. Ekonomistlerin yıllarca dile getirdiği risklere karşın uygulanan politikanın, nihayetinde hatalı olduğunun kabul edildiği belirtiliyor. Hazine’nin altınla borçlanmayı bilinçli olarak azaltmaya başladığını açıklaması, bu politikanın terk edildiği şeklinde değerlendirildi.