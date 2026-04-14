Bakanlık itiraf etti ama... Milyar dolarlık fatura yine halka kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019’da başlattığı altınla borçlanma politikası nedeniyle halkın sırtına 9,3 milyar dolarlık ek borç yüklendiği hesaplandı. Ekonomistlerin yıllarca sessiz kaldığını belirttiği Hazine, altınla borçlanmayı azaltmaya başladıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 yılında başlattığı ve sonraki yıllarda da devam ettirdiği altınla borçlanma uygulaması, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Ekonomistler, bu politikanın devlete yüksek maliyet getirdiğini ve halkın sırtına ilave borç bindirdiğini hesapladı.

9,3 MİLYAR DOLARLIK EK YÜK

Risk seviyesi yüksek yatırım araçları arasında yer alan altınla borçlanmanın halka ağır fatura çıkaracağı yönündeki uyarılar yıllarca dikkate alınmadı. Ekonomist Ömer Gencal, Ekim 2025’te Hazine’nin altın cinsinden borçlanmasının bir yıllık maliyetini 9,3 milyar dolar olarak hesapladı. Bu hesaplamaya göre, altınla borçlanma nedeniyle halkın sırtına ilave 9,3 milyar dolarlık yük bindirildi.

HABERLER SONRASI HAZİNE’DEN AÇIKLAMA

Hazine’nin altın varlığının bu yılın 1 Ocak-3 Nisan döneminde 21,5 ton azaldığına yönelik haberler gündeme gelmişti. Bunun üzerine Hazine’nin altın satmaya başladığı düşünüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir açıklama yaparak altın varlığındaki azalmanın altın satışından değil, altınla yapılan borçlanmanın azaltılmasından kaynaklandığını duyurdu.

Şimşek: Yastık altındaki döviz miktarı 640 milyar dolar, sistemde olsaydı kırılganlık az olurduŞimşek: Yastık altındaki döviz miktarı 640 milyar dolar, sistemde olsaydı kırılganlık az olurdu

“BİLİNÇLİ OLARAK AZALTTIK”

Hazine’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Altın cinsi borç stoku azaltılarak, borç kompozisyonunun daha dengeli hale getirilmesi ve piyasa risklerine maruziyetin sınırlandırılması amacı taşımaktadır. Vadesi gelen altın cinsi borçların tamamının yenilenmesi yerine, borç çevirme oranı bilinçli olarak yüzde 76 seviyesinde tutulmuştur.”

Altın geriledi petrol yükseldi: Analist önce baskıyı sonra kaybı açıkladı!Altın geriledi petrol yükseldi: Analist önce baskıyı sonra kaybı açıkladı!

PİYASA YORUMU: “HATADAN DÖNÜYORUZ İTİRAFI”

Sözcü’nün haberine göre piyasa, Hazine’nin bu açıklamasını “Zarardan dönüyoruz” itirafı olarak yorumladı. Ekonomistlerin yıllarca dile getirdiği risklere karşın uygulanan politikanın, nihayetinde hatalı olduğunun kabul edildiği belirtiliyor. Hazine’nin altınla borçlanmayı bilinçli olarak azaltmaya başladığını açıklaması, bu politikanın terk edildiği şeklinde değerlendirildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ekonomi
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram kalkıyor mu? Yolculukların vazgeçilmeziydi
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram kalkıyor mu? Yolculukların vazgeçilmeziydi
DİSK, 1 Mayıs afiş ve bildirisini yayımladı
DİSK, 1 Mayıs afiş ve bildirisini yayımladı
Son dakika | IMF Türkiye tahminini düşürdü
Son dakika | IMF Türkiye tahminini düşürdü