Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için kritik hamleyi yaptı: Resmi yazıyı gönderiyor

Milyonlarca emekçinin geçim derdiyle boğuştuğu Türkiye'de, 2026 asgari ücret pazarlığı sürpriz bir hamleyle başlıyor. İktidar, kanadı işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'in eleştirisi sonrası komisyon yapısını değiştirme teklifiyle geldi.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte, çalışanların kaderini belirleyecek olan asgari ücret maratonu start aldı. Ancak bu yıl süreç, alışılandan farklı bir trafikle başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce iktidar kanadından dikkat çeken bir manevra geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelerek komisyonun yapısında değişikliğe gidilmesini teklif etti. İktidarın önerisi; masada 5 işçi, 5 işveren ve sadece 1 devlet temsilcisinin bulunması yönünde. Bu "5+5+1" formülüyle bakanlığın hakem rolünü azalttığı görüntüsü verilmek istense de, asıl merak edilen bu değişikliğin zamma nasıl yansıyacağı.

ATALAY'DAN NET MESAJ: "YAPI DEĞİL, GEÇİM DERDİ ÇÖZÜLMELİ"

Bakan Işıkhan'ın teklifini değerlendirmek üzere toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu sonrası konuşan Ergün Atalay, sorunun sandalye sayısında değil, hesaplama yönteminde olduğunu vurguladı.

Atalay, iktidarın önerisine karşılık şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının ötesinde, bir senede kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamları ne oldu, bunlara yüzde kaç zam geldi, geçen seneden ne kadar kaybımız var, asıl tartışmak istediğimiz buydu. Ama bir yapı değişsin, bir gelsin, biz de oturup konuşalım."

ENFLASYON VERİSİ VE 'HEDEF' TUZAĞI

Gözler bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmişken, kulislerde konuşulan senaryolar emekçiyi tedirgin ediyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 44'lük enflasyona rağmen "hedeflenen enflasyon" bahanesiyle zammı yüzde 30'da tutan iktidarın, bu yıl da sıkı para politikasını gerekçe göstererek benzer bir yol izleyebileceği konuşuluyor.

İŞTE MASADAKİ RAKAMLAR: AÇLIK SINIRI MI, REFAH MI?

Mevcut durumda net 22 bin 104 TL olan asgari ücret için konuşulan zam oranları yüzde 20 ile yüzde 30 arasında sıkışmış durumda. Merkez Bankası ve ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri (yüzde 31-33 bandı) dikkate alındığında, farklı senaryolar ortaya çıkıyor.

İşte emekçinin kaderini belirleyecek o hesaplamalar:

YÜZDE 20 ZAM: Net ücret 26.525 TL (Brüt: 31.206 TL)

YÜZDE 25 ZAM: Net ücret 27.630 TL (Brüt: 32.506 TL)

YÜZDE 30 ZAM: Net ücret 28.736 TL (Brüt: 33.807 TL)

YÜZDE 31 ZAM: Net ücret 28.956 TL (Brüt: 34.066 TL)

YÜZDE 32 ZAM: Net ücret 29.177 TL (Brüt: 34.326 TL)

YÜZDE 33 ZAM: Net ücret 29.398 TL (Brüt: 34.586 TL)

Kulislerde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın son bir dokunuşla "refah payı" adı altında rakamı 30 bin TL seviyesine çekebileceği de konuşuluyor.