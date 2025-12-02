Asgari ücret ve emekli maaşına zam oranlarını açıkladı: Hesabı muhatabı yaptı

Yıl sonuna yaklaşırken sabit gelirli vatandaşların maaş zamlarına ilişkin kritik süreç başladı. 3 Aralık tarihiyle başlayacak asgari ücret toplantıları öncesinde Gündemar'ın Kasım 2025 Türkiye Gündemi anketinin sonuçları ortaya çıktı.

Vatandaşın geçim beklentisini ortaya koyan ankete ilişkin sorulara Türkiye’nin 60 ilinden 2230 kişi yanıt verirken ortaya çıkan sonuçlar, konuşuların uzağında kaldı.

HESABI MUHATABI YAPTI

Asgari ücret ve emekli maaşına ilişkin zam beklentilerini ve iktidar kanadının bu beklentiye vereceği yanıta olan inancı ortaya koyan bilgisayar destekli telefon anketine katılan vatandaşlar çarpıcı bir ekonomik tabloyu ortaya koydu.

Asgari ücret komisyonunun kaçamayacağı hesabı açıkladı: Erdoğan'ın isteğini hatırlattı

Geçim baskısının hem çalışanlarda hem de emeklilerde en yüksek seviyeye çıktığı görülürken hükümetin yapacağı artışa ilişkin kamuoyu beklentisi çok aşağıda kaldı. Vatandaşın kendi bütçesinde hissettiği yük ile iktidardan beklenen adımlar arasındaki farkın hissedilir düzeyde açıldığı görüldü.

Vatandaşların yanıtlarından emeklilerin durumu daha kritik olduğu ortaya çıkarken katılımcıların yüzde 84’ü emeklilerin ekonomik durumunu ‘kötü’ olarak tanımladı. Katılımcıların yüzde 83’ü ise emeklilerin mevcut maaşıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını söyledi. Türkiye’nin sosyal refah göstergeleri açısından alarm verdiğini ortaya koyan anket, Ocak ayında yapılması gereken ek zam konusunda da vatandaşın net şekilde ek artış beklediğini gösterdi. Buna karşın hükümetin ek zam yapacağına inananların oranı ise yine beklentinin çok uzağında kaldı.

TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılacak mı? Açıklama geldi

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞINA ZAM ORANLARINI AÇIKLADI

Kasım 2025 Türkiye Gündemi anketine göre; v atandaşın yarısından fazlası 2026 yılı asgari ücretinin 35 bin TL’nin üzerine çıkmasını beklediğini söyledi. Yine k atılımcıların büyük çoğunluğu emekli maaşlarına en az yüzde 40’ın üzerinde bir ek artış beklediğini ifade etti. Buna karşın hükümetin ek zam yapacağına inananların oranı yalnızca yüzde 36'da kaldı.

Vatandaş, asgari ücret ve emekli maaşına ilişkin beklentisi şu şekilde açıkladı:

2026 yılı için asgari ücret beklentisi şu şekilde: 35.001 TL ve üzeri: %53

31.001-35.000 TL: %20

28.001-31.000 TL: %16

25.000-28.000 TL: %6

25.000 TL’nin altında: %4

Hükümetin yapacağı artışa ilişkin tahmin şu şekilde: 35.001 TL ve üzeri: %10

31.001-35.000 TL: %9

28.001-31.000 TL: %24

25.000-28.000 TL: %47

25.000 TL’nin altında: %8

Emeklilerin ekonomik durumu: İyi: %12

Kötü: %84

Emeklilerin Temel İhtiyaçlarını Karşılaması: Emeklilerin mevcut maaşlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılama durumu: Mümkündür: %13

Mümkün değildir: %83

Emekli maaşlarına yapılması gereken ek zam oranı: %50’nin üzerinde olmalı: %42

%41-50 arası olmalı: %19

%31-40 arası olmalı: %18

%20-30 arası olmalı: 16

%20’nin altında olmalı: %3