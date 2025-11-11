Bahis soruşturması borsayı vurdu!

Futbolculara kadar uzanan bahis soruşturmasında skandallar ortaya saçılırken, Borsa İstanbul'da takımların hisselerini direkt etkiledi.

Bahis soruşturmasının genişleyerek futbolcuları da kapsaması ve bazı yöneticilerin tutuklanması, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören spor hisselerindeki fiyatlamaları doğrudan etkiledi. Dört büyük kulüp arasında Fenerbahçe hisseleri günü pozitif tamamlarken, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor hisseleri değer kaybı yaşadı.

SKANDAL BÜYÜYOR, PİYASALAR TEPKİ VERİYOR

2021/09/06/172-yasa-disi-bahis-sitesine-erisim-engeli-8087-dhaphoto2.jpg

Türkiye'de futbol, ülke gündemini sarsan bir bahis skandalıyla çalkalanıyor. Soruşturmanın hakemlerin ardından bahis oynadığı iddia edilen futbolculara ve yöneticilere kadar uzanmasıyla skandal yeni bir boyut kazandı. Bazı yöneticilerin tutuklandığı süreçte, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen futbolcuların listesi de açıklandı.

Yaşanan bu gelişmeler, Borsa İstanbul'da işlem gören dört büyük kulübün hisse senetlerine hızla yansıdı.

DÜNÜN KAPANŞINDA FENERBAHÇE AYRIŞTI

2021/11/16/borsa.jpg

10 Kasım Pazartesi günü (dün), PFDK listesinin açıklanacağı beklentisiyle spor hisselerinde farklı yönlü fiyatlamalar hakim oldu. Fenerbahçe (FENER), günü artıda kapatan (+%1,81) tek spor hissesi olarak dikkat çekti.

Bahis skandalında inanılmaz rakamlar: 1 hakem 50 milyon TL'lik bahis oynamışBahis skandalında inanılmaz rakamlar: 1 hakem 50 milyon TL'lik bahis oynamış

Ekonomim'in haberine göre, Beşiktaş (BJKAS) yüzde 1,59, Galatasaray (GSRAY) yüzde 4,79 ve Trabzonspor (TSPOR) hissesi ise günü yüzde 3,70 oranında kayıpla tamamladı.

LİSTELER AÇIKLANDI, YENİ GÜN KARIŞIK BAŞLADI

2022/01/24/borsa-istanbul.jpg

PFDK listelerinin akşam saatlerinde duyurulması ve bazı yöneticilerin tutuklanması haberleri, piyasalar tarafından yakından takip edildi.

Bu gelişmelerin ardından 11 Kasım Salı gününe (bugün) hisseler karışık bir seyirle başlangıç yaptı.

Yasadışı bahis soruşturması şikeye döndüYasadışı bahis soruşturması şikeye döndü

Galatasaray'dan bahis açıklamasıGalatasaray'dan bahis açıklaması

BJKAS hisseleri, dünkü kapanış seviyesi olan 1,86 TL’den işlem görmeye başlarken, FENER hisseleri yüzde 0,10 oranında hafif bir artışla 10,15 TL’den açıldı. GSRAY hisseleri yüzde 2,88'lik değer kaybıyla 1,35 TL’den, TSPOR hisseleri de yüzde 0,77 ekside 1,29 TL’den güne başladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

