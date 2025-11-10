Galatasaray'dan bahis açıklaması

Galatasaray'dan bahis açıklaması
Yayınlanma:
Galatasaray, bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, bahis soruşturmasında adı geçen futbolcuları Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ile ilgili açıklama yaptı.

''TUTUMUMUZ NETTİR''

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.

2024/11/07/hbgs.jpgGalatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir.

Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

