Ayakta kalmak zor: Kurulan şirket 349, kapanan 206!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan 2025 yılı Ocak-Ağustos dönemi verilerine göre, Türkiye’de günde ortalama 349 yeni işletme kurulurken, kapanan işletme sayısı ise günlük 206’ya ulaştı.

Kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.6 azalarak 71 bin 224 seviyesine gerilerken, kapanan işletme sayısında yüzde 11.1 oranında artış yaşanarak 18 bin 482 oldu.

KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET SAYILARINDA DEĞİŞİM

Ocak-Ağustos döneminde şirket, kooperatif ve gerçek kişi işletmelerini kapsayan toplam kurulan işletme sayısı ise yüzde 1.05 artışla 82 bin 916’dan 83 bin 792’ye yükseldi. Aynı dönemde kapanan işletmelerin sayısı yüzde 4.3 artarak 28 bin 172’den 29 bin 410’a çıktı. Tasfiye edilen şirketlerin sayısında da yüzde 7.6 artış gözlemlendi; bu sayı 18 bin 730’dan 20 bin 170’e yükseldi.

Tasfiye edilen işletmelerin de dahil edilmesiyle, toplam kapanan işletme sayısı yüzde 5.7 artarak 46 bin 904’ten 49 bin 580’e çıktı.

AĞUSTOS AYINDAKİ KURULUŞ VE KAPANIŞ RAKAMLARI

Sadece Ağustos ayında ise kurulan işletme sayısı yüzde 0.16 düşüşle 10 bin 742’den 10 bin 724’e geriledi. Aynı dönemde tasfiye edilen işletme sayısı yüzde 2.2 azalarak 5 bin 898’den 5 bin 768’e indi. Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin derlediği verilere göre Ağustos ayında günde ortalama 357 işletme kurulurken, kapanan işletme sayısı günlük 192 oldu. Kurulan şirketlerin sermayesi ise önceki aya kıyasla yüzde 27.8 azalarak 39 milyar 924 milyon liradan 28 milyar 821 milyon liraya geriledi.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN DURUMU

2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 4 bin 497 olarak kaydedildi. Bu şirketlerin toplam sermayesi 14 milyar 369 milyon liraya ulaşırken, sermayenin yüzde 79.2’si yani 11 milyar 375 milyon lirası yabancı sermayeye ait bulunuyor.