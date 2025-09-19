TOBB açıkladı: Kurulan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ağustos 2025 dönemine ilişkin şirket ve kooperatif kuruluş-kapanış verilerini kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan istatistiklere göre, 2025’in ilk 8 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,6 oranında geriledi.

Bu dönemde toplam 72.488 şirket ve kooperatif faaliyete geçti. Kurulan kooperatif sayısı %29,5 oranında düşerken, gerçek kişi ticari işletme kuruluşlarında %19,5’lik artış yaşandı.

ŞİRKET KAPANIŞLARINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Yılın ilk 8 ayında kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %11,1 artış gösterdi. Kapanan kooperatif sayısı da aynı oranda arttı. Buna karşın, kapanan gerçek kişi işletmelerinde %6,1’lik bir azalma kaydedildi.

AĞUSTOS AYI VERİLERİ: KURULAN ŞİRKET SAYISI YILLIK BAZDA GERİLEDİ

2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre:

Kurulan şirket sayısı %0,7 azaldı

Kurulan kooperatif sayısı %43,8 oranında düştü.

Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise %10,8 oranında artış gösterdi

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı %5,2 artarken, kapanan kooperatif sayısında %36,1 oranında yükseliş yaşandı. Gerçek kişi işletmelerinin kapanışında ise %10,3’lük düşüş görüldü.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALIŞ DİKKAT ÇEKTİ

2025 Temmuz ayına kıyasla:

Kurulan şirket sayısı %5,9,

Kurulan kooperatif sayısı %25,3,

Kurulan gerçek kişi işletmesi sayısı ise %15,2 oranında azaldı.

Kapanan şirket sayısında %34,6, kooperatiflerde %27,2, gerçek kişi işletmelerde ise %30,2 oranında azalma kaydedildi.

AĞUSTOS’TA TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Ağustos ayında Türkiye’nin tüm illerinde yeni şirket kuruluşları gerçekleşti. Toplam 9.328 yeni şirket ve kooperatifin: %87,6’sı limited şirket, %11,1’i anonim şirket, %1,3’ü ise kooperatif olarak kuruldu.

Bu şirket ve kooperatiflerin %37,7’si İstanbul, %10,7’si Ankara, %6,4’ü ise İzmir’de faaliyete geçti.

2025 YILINDA ŞİRKET SERMAYELERİNDE DÜŞÜŞ

Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayeleri, bir önceki aya göre %27,8 oranında azaldı. Yıl genelinde kurulan 72.488 şirket ve kooperatifin:

63.420’si limited şirket, toplam sermayenin %61,3’ünü,

7.798’i anonim şirket, kalan %38,7’lik kısmını oluşturdu.

TİCARET, İNŞAAT VE İMALAT SEKTÖRLERİ ÖN PLANDA

Ağustos’ta kurulan şirketlerin sektör dağılımı şöyle gerçekleşti:

2.930’u ticaret, 1.324’ü inşaat, 1.124’ü imalat sektöründe kuruldu.

Kurulan 654 gerçek kişi işletmesinin ise büyük bölümü inşaat sektöründe faaliyet gösterecek.

KOOPERATİF KURULUŞLARINDA KONUT YAPILARI ÖNE ÇIKTI

Ağustos ayında kurulan 118 kooperatifin: 87’si konut yapı kooperatifi, 16’sı işletme kooperatifi, 7’si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kaydedildi.

826 YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULDU

Ağustos 2025’te 826 yabancı sermayeli şirket Türkiye’de faaliyete başladı.

Bu şirketlerin:

605’i Türk ortaklı, 28’i İran, 27’si Türkmenistan ortaklı olarak kuruldu.

Bu şirketlerin 81’i anonim, 745’i limited şirket statüsünde faaliyet gösterecek. Yabancı ortakların toplam sermayedeki payı %79,2 olarak hesaplandı.

En çok faaliyet gösterilecek alanlar ise: 585 şirket ile toptan ticaret, 220 şirket ile bina inşaatı, 193 şirket ile danışmanlık hizmetleri olarak öne çıktı.