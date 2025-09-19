TOBB açıkladı: Kurulan şirket sayısı azaldı

TOBB açıkladı: Kurulan şirket sayısı azaldı
Yayınlanma:
TOBB'un şirketlere ilişkin açıkladığı ağustos ayı istatistiklerine göre yılın ilk 8 ayında geçen senenin aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ağustos 2025 dönemine ilişkin şirket ve kooperatif kuruluş-kapanış verilerini kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan istatistiklere göre, 2025’in ilk 8 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,6 oranında geriledi.

Bu nasıl büyüme! Konkordato ilanları rekor kırdı!Bu nasıl büyüme! Konkordato ilanları rekor kırdı!

Bu dönemde toplam 72.488 şirket ve kooperatif faaliyete geçti. Kurulan kooperatif sayısı %29,5 oranında düşerken, gerçek kişi ticari işletme kuruluşlarında %19,5’lik artış yaşandı.

ŞİRKET KAPANIŞLARINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Yılın ilk 8 ayında kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %11,1 artış gösterdi. Kapanan kooperatif sayısı da aynı oranda arttı. Buna karşın, kapanan gerçek kişi işletmelerinde %6,1’lik bir azalma kaydedildi.

AĞUSTOS AYI VERİLERİ: KURULAN ŞİRKET SAYISI YILLIK BAZDA GERİLEDİ

2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre:

Kurulan şirket sayısı %0,7 azaldı

Kurulan kooperatif sayısı %43,8 oranında düştü.

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor

Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise %10,8 oranında artış gösterdi

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı %5,2 artarken, kapanan kooperatif sayısında %36,1 oranında yükseliş yaşandı. Gerçek kişi işletmelerinin kapanışında ise %10,3’lük düşüş görüldü.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALIŞ DİKKAT ÇEKTİ

2025 Temmuz ayına kıyasla:

Kurulan şirket sayısı %5,9,

Kurulan kooperatif sayısı %25,3,

Kurulan gerçek kişi işletmesi sayısı ise %15,2 oranında azaldı.

Kapanan şirket sayısında %34,6, kooperatiflerde %27,2, gerçek kişi işletmelerde ise %30,2 oranında azalma kaydedildi.

AĞUSTOS’TA TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Ağustos ayında Türkiye’nin tüm illerinde yeni şirket kuruluşları gerçekleşti. Toplam 9.328 yeni şirket ve kooperatifin: %87,6’sı limited şirket, %11,1’i anonim şirket, %1,3’ü ise kooperatif olarak kuruldu.

Bu şirket ve kooperatiflerin %37,7’si İstanbul, %10,7’si Ankara, %6,4’ü ise İzmir’de faaliyete geçti.

2025 YILINDA ŞİRKET SERMAYELERİNDE DÜŞÜŞ

Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayeleri, bir önceki aya göre %27,8 oranında azaldı. Yıl genelinde kurulan 72.488 şirket ve kooperatifin:

63.420’si limited şirket, toplam sermayenin %61,3’ünü,

7.798’i anonim şirket, kalan %38,7’lik kısmını oluşturdu.

TİCARET, İNŞAAT VE İMALAT SEKTÖRLERİ ÖN PLANDA

Ağustos’ta kurulan şirketlerin sektör dağılımı şöyle gerçekleşti:

2.930’u ticaret, 1.324’ü inşaat, 1.124’ü imalat sektöründe kuruldu.

Kurulan 654 gerçek kişi işletmesinin ise büyük bölümü inşaat sektöründe faaliyet gösterecek.

KOOPERATİF KURULUŞLARINDA KONUT YAPILARI ÖNE ÇIKTI

Ağustos ayında kurulan 118 kooperatifin: 87’si konut yapı kooperatifi, 16’sı işletme kooperatifi, 7’si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kaydedildi.

826 YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULDU

Ağustos 2025’te 826 yabancı sermayeli şirket Türkiye’de faaliyete başladı.

Bu şirketlerin:

605’i Türk ortaklı, 28’i İran, 27’si Türkmenistan ortaklı olarak kuruldu.

Bu şirketlerin 81’i anonim, 745’i limited şirket statüsünde faaliyet gösterecek. Yabancı ortakların toplam sermayedeki payı %79,2 olarak hesaplandı.

En çok faaliyet gösterilecek alanlar ise: 585 şirket ile toptan ticaret, 220 şirket ile bina inşaatı, 193 şirket ile danışmanlık hizmetleri olarak öne çıktı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Ekonomi
THY'den bilet kampanyası: Sadece o tarihe kadar geçerli!
THY'den bilet kampanyası: Sadece o tarihe kadar geçerli!
Dış borç arttı
Dış borç arttı