Avrupa’nın vergi duvarı çöktü: Çinliler hibrit "Truva Atıyla" içeride!

Avrupa Birliği, Çin'den gelen elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi uygulayarak daha ucuz Çin modellerinin pazara girişini yavaşlatmayı hedeflemişti. Ancak Çin otomotiv endüstrisinin bu hamleye yanıtı hızlı, pragmatik ve oldukça basit oldu: Ek vergiler nedeniyle tamamen elektrikli otomobillerin fiyatları yükselince, şarj edilebilir hibrit araçlar ön plana çıkarıldı. Strateji; aynı satış hedefi ve benzer bir teknoloji hikayesine dayanıyordu, ancak bu sefer önemli bir ekleme vardı: Yakıt deposu.

Brüksel, şu anda Çin yapımı şarj edilebilir hibrit araçları da kapsayabilecek yeni bir ticari önlemler turuna hazırlanıyor. Bu hamle, Çin'de üretilen bataryalı elektrikli otomobillere uygulanan gümrük vergilerinin ardından pazarda oluşan açığı kapatmayı amaçlıyor.

Avrupalı üreticiler için asıl sorun sadece Çinli markaların büyümesi değil, aynı zamanda oyunun kurallarına çok hızlı uyum sağlamaları. Elektrikli otomobillere yönelik baskılar arttığı anda BYD, Chery, SAIC ve diğer Çinli üreticiler hibrit modellerinin sunumunu hızla artırdı.

Elektrifikasyona Geçişte Stratejik Hamle

Bu durum kesinlikle bir tesadüf değil. Şarj edilebilir hibrit araçlar, saf elektrikli araçlarla kıyaslandığında birçok Avrupalı alıcı için elektrifikasyona geçişi şu sıralar çok daha kolay hale getiriyor. Bu araçlar, günlük kullanım için yeterli bir elektrikli menzil sunarken, uzun yolculuklar için de arkalarında bir benzinli motor güvencesi barındırıyor. İşte tam da bu nedenle, tüketicilerin şarj altyapısına ve elektrikli araç menziline henüz tam olarak güven duymadığı pazarlarda ciddi başarı yakalıyorlar. Çinli markalar; zengin donanım, büyük bataryalar ve agresif fiyat politikaları sunarak bu segmentte kendilerine harika bir giriş yolu buldular.

Bu gelişme, Avrupa için oldukça hoşnutsuzluk verici bir durum. Elektrikli otomobillere uygulanan gümrük vergileri, Brüksel'in "devlet sübvansiyonlarından ve haksız piyasa avantajlarından yararlandığını" iddia ettiği modellere karşı yerli endüstriyi korumayı amaçlıyordu. Ancak pazar büyümesi şarj edilebilir hibritlere kayarsa, bu önlemlerin etkisi oldukça sınırlı kalacaktır.

Avrupalı üreticiler kendilerini anında farklı bir segmentte yeniden baskı altında bulabilirler. Özellikle şarj edilebilir hibritlerin artık küçük bir geçiş nişi olmaktan çıkıp, bilhassa SUV segmentinde giderek daha kritik bir ürün yelpazesi haline gelmesi, durumu Avrupalı üreticiler için çok daha tatsız kılmaktadır.

Vergiler Çin'in Genişlemesini Durdurmaya Yetecek mi?

Ancak, masadaki olası yeni gümrük vergileri Çin'in genişlemesini otomatik olarak durdurmaya yetmeyecektir. Avrupa, yüksek otomobil fiyatları ve ek maliyetleri rahatlıkla absorbe edebilecek yüksek kar marjlarıyla Çinli üreticiler için son derece cazip bir pazar olmayı sürdürüyor.

Buna ek olarak, bazı Çin markaları halihazırda yerel üretime odaklanmaya başladı bile. Mevcut Avrupa fabrikalarının kapasitelerini satın alan ya da kullanan bu üreticiler, uzun vadede Çin'den ithalata olan bağımlılıklarını azaltacak yeni fabrika yatırımları planlıyor. Başka bir deyişle, gümrük vergileri Çin'in pazara nüfuz etmesini yavaşlatabilir ancak bu gidişatın yönünü değiştirmesi pek olası görünmüyor.

Tüketiciler açısından ise durum iki ucu keskin bir bıçak gibi. Bir yandan, Çin yapımı şarj edilebilir hibrit araçlar pazara daha fazla rekabet ve genellikle daha iyi bir fiyat-performans oranı getiriyor. Öte yandan, olası bir ticaret savaşı; daha yüksek fiyatlar, daha yavaş teslimat süreleri ve daha belirsiz bir tedarik zinciri anlamına gelebilir.

Avrupalı üreticiler içinse verilen mesaj çok daha net: Artık sadece Çin rekabetinden gümrüklerle korunmayı beklemek yeterli değil. Tarifelerden bağımsız olarak; fiyat, donanım, menzil ve teknoloji açısından doğrudan rekabet edebilecek araçlar üretmek zorundalar. Çünkü Çinliler, önlerine çıkan her yeni engeli hızla yeni bir avantaja dönüştürebildiklerini çoktan kanıtladılar.