Avrupa Çin bağımlılığına savaş açtı: Finlandiya’da "beyaz altın" çağı başlıyor!

Finlandiya, kıtanın Asya’ya ve özellikle Çin’e olan lityum bağımlılığını kökten azaltacak devasa bir projeyi hayata geçirdi. Keliber şirketi tarafından yürütülen ve toplam yatırımı şimdiden 783 milyon euroyu aşan tesiste, "beyaz altın" olarak nitelendirilen lityum madenciliği için ilk kontrollü patlamalar gerçekleştirildi.

Avrupa'nın İlk Entegre Lityum Tedarik Zinciri

Avrupa, köklü otomotiv geçmişine rağmen elektrikli otomobil bataryaları için ham madde tedariki ve işlenmesi konusunda uzun süredir Asya pazarına bağımlı durumdaydı. Bu bağımlılığı kırmak ve küresel rekabet gücünü artırmak isteyen kıta için Finlandiya'nın batısındaki Syväjärvi maden sahası dönüm noktası oldu.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Finlandiya; yer altından çıkarılan cevherin, bataryalar için nihai kimyasal bileşik olan lityum hidroksite dönüştürülmesine kadar tüm zinciri tek bir çatı altında işleten ilk Avrupa ülkesi unvanını alıyor.

783 Milyon Euro'luk Dev Yatırım ve İstihdam Kapısı

Avrupa Yatırım Bankası ve ana hissedarların kesintisiz desteğiyle büyüyen proje, Avrupa’daki elektrikli mobilite odaklı en büyük endüstriyel girişimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Mevcut Durum: Şantiyede ve paralel altyapı projelerinde yüzlerce işçi aralıksız çalışıyor.

Kalıcı İstihdam: Tesis tam kapasiteye ulaştığında bölgede yaklaşık 350 kişiye kalıcı iş imkanı sağlanacak.

Finansal Büyüklük: Maden ve işleme tesislerinin inşası için harcanan toplam tutar şimdiden 783 milyon euroyu aşmış durumda.

Üretim Stratejisi: Kokkola Rafinerisi ve Päiväneva Ünitesi

Teknik ve finansal riskleri en aza indirmek amacıyla üretimde kademeli bir artış stratejisi izleniyor:

Cevher Çıkarma: Syväjärvi madeninde ilk kontrollü patlamalarla ana lityum minerali olan spodumen içeren kayalar ortaya çıkarılıyor. Zenginleştirme: Çıkarılan kayalar öncelikle Päiväneva bölgesindeki özel bir ünitede kırılarak zenginleştirilecek. Nihai İşleme (Rafineri): Zenginleştirilen cevher, Kokkola şehrinde inşaatı ileri aşamada olan son teknoloji ürünü rafineriye taşınarak burada batarya pazarının doğrudan kullanabileceği lityum hidroksite dönüştürülecek.

18 Yıllık Güvence ve Genişleme Planları

Bölgedeki lityum yataklarının toplam alanının yaklaşık 500 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor. Mevcut sahanın sadece 1,5 kilometre uzağında başlatılan yeni sondaj programları, rezervlerin tahmin edilenden çok daha büyük olabileceğini gösteriyor.

Planlanan projeksiyona göre; tesiste yıllık lityum hidroksit monohidrat üretiminin 15.000 tona ulaşması bekleniyor. Mevcut rezervler, Avrupa batarya pazarının arzını en az 18 yıl boyunca tek başına karşılayabilecek kapasitede. Üretilen nihai ürün, doğrudan enerji depolama sistemleri ve elektrikli araç bataryası üreten devlerin kullanımına sunularak Avrupa'nın stratejik özerkliğini güvence altına alacak.