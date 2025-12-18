Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yılın asgari ücretini belirlemek için bugün 14.00’da ikinci kez toplanacak. Asgari ücretle ilgili rakamlar havada uçuşurken, resmen bir sayı gündeme henüz gelmedi.

İKİNCİ KEZ TOPLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

Öte yandan, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle birinci toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, yarın yapılacak ikinci toplantıya da katılmaması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Bugün 14.00’da başlayacak olan ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren toplantı öncesinde dün açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan basın mensuplarının asgari ücretle ilgili sorularına yanıt verdi.

TBMM'de konuşan ve gündemdeki asgari ücret görüşmelerine değinen Işıkhan, bugüne işaret ederek saat 14.00'te bakanlıkta yapılacak ikinci toplantı öncesinde sürecin devam ettiğini vurguladı.

"RAKAM İÇİN ÇOK ERKEN"

Toplantıda bir asgari ücret rakamının gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Rakam için çok erken. Çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonla değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi, işveren kesiminin ve kamu tarafının görüşlerini alacağız, değerlendireceğiz. Sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacağız."

TÜRK-İŞ SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Sosyal diyalog mekanizmasının 'en güçlü yönleri' olduğunu belirten Işıkhan, Türk-İş'in masada olup olmayacağı tartışmalarına ilişkin ise sürecin olağan akışında devam ettiğini ifade etti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 TL

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.