DİSK'ten asgari ücret için Ankara'ya yürüyüş kararı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı.

21 Aralık Pazar günü saat 12’de İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatacaklarını duyuran Çerkezoğlu, "İnsanca yaşayacak ücret için gelirde adalet için, vergide adalet için yürüyoruz. 21 Aralık Pazar günü saat 12’de Kartal'dan başlayacak bu yürüyüş milyonların sesini, soluğunu, taleplerini Ankara'ya, ülkeyi yönetenlere taşımak ve orada bu talepleri ifade etmek, gelirde adalet, vergide adalet, insanca bir ücrete kavuşmak için vereceğimiz bir mücadelenin yeni bir etabı olacak” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Asgari ücreti yüzde 25 oranında arttıracağım demek insafsızlıktır

"YENİ BİR MÜCADELE SÜRECİNDEYİZ"

"Asgari Değil, İnsanca Yaşanacak Ücret" yazılı pankartın önünde yapılan toplantıda açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. “21 Aralık Pazar günü saat 12’de İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatıyoruz” diyen Çerkezoğlu "Yıllardır gelirde adalet için, vergide adalet için ülkede adalet için mücadeleyi büyütüyoruz. Yine bir aralık ayında hem asgari ücretin hem de bütün ücretlerin belirleneceği bir döneme girdik. Aynı zamanda adaletsiz vergi sistem nedeniyle her gün alım gücümüzü ücretlerimizi daha da düşüren bu adaletsiz vergi sistemine ilişkin adımların atılacağı bir dönemin içerisinde DİSK olarak yeni bir mücadele sürecindeyiz" dedi.

"İNSANCA ÜCRET, VERGİDE ADALET..."

“15 kişinin bir masanın etrafında oturup milyonların hayatı hakkında karar verdiği bir biçimde belirlenmeye çalışılıyor” diyen Çerkezoğlu, “Türkiye'deki enflasyonun nedeni sermayenin aşırı kar hırsıdır, kur politikalarıdır, vergi politikalarıdır” açıklamasında bulundu.