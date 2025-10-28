Apple'ın piyasa değeri rekor kırdı

Apple, seçkin bir kulübe katıldı: Piyasa değeri 4 trilyon doları aşan az sayıdaki halka açık şirketten biri oldu ve bu yılın başlarında bu dönüm noktasına ulaşan diğer teknoloji devleri Nvidia ve Microsoft'a katıldı.

Şirketin hisseleri ABD'de piyasaların açılmasının ardından kısa sürede yüzde 0,4 artışla 269,87 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece şirketin piyasa değeri bir süreliğine 4 trilyon doları aşarken Apple, Nvidia ve Microsoft'un ardından bu değeri gören üçüncü şirket oldu.

Şirketin hisseleri Türkiye saati ile 17.30 itibarıyla 268,62 dolardan işlem gördü ve toplam piyasa değeri 3,99 trilyon dolar seviyesine indi.

Apple (AAPL) hisseleri Salı günü, şirketin daha önce düşük performans gösterdiği önemli bir pazar olan Çin de dahil olmak üzere güçlü iPhone 17 satışlarının da etkisiyle keskin bir toparlanmayı sürdürdü. Analistler, Apple'ın hisselerindeki son dönemdeki yükselişte, eylül ayında piyasaya sürdüğü en son model akıllı telefonuna olan güçlü talebin etkili olduğunu söyledi.

Şirket, perşembe günü piyasa kapanışının ardından 2025 mali yılının dördüncü çeyreğine dair bilançosunu yayımlayacak.

Teknoloji devi Apple, Ağustos 2018'de 1 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşan ilk halka açık şirket oldu. Ağustos 2020'de ilk 2 trilyon dolarlık şirket oldu, ardından Ocak 2022'de 3 trilyon dolarlık eşiği aştı, ancak Haziran 2023'e kadar bu seviyede kapanış yapamadı.