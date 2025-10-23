iPhone 17 Pro serisi yeni bir sorunla karşı karşıya

Yayınlanma:
Daha önce telefonların kolayca çizilmesinden şikayet eden kullanıcıların ardından, bazı iPhone 17 Pro sahipleri şimdi de beklenmedik bir durumdan şikayetçi:

Telefonların kolayca çizilmesinden şikayet eden kullanıcılar şimdi de iPhone 17 Pro sahipleri şimdi de beklenmedik renk değişimlerinden şikayetçi.

image-1.webp

Görsellerde iPhone 17 Pro Max'in Kozmik Turuncu versiyonunun pembe veya gül altın rengine dönüştüğü görülüyor.i Phone 17 Pro kullanıcıları, cihazlarının beklenmedik şekilde renk değiştirmesinden dolayı sosyal medyada ve forumlarda şikayetlerini dile getiriyor.

image-2.webp

Özellikle “Titan Gray” ve “Midnight Blue” gibi yeni renk seçeneklerine sahip modellerde, cihazın kasasında zamanla oluşan ton farklılıkları ve lekelenmeler dikkat çekiyor.

Kullanıcılar, bu değişimin estetik kaygıların ötesine geçerek cihazın malzeme kalitesiyle ilgili soru işaretleri doğurduğunu belirtiyor. Apple cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, uzmanlar bu tür renk değişimlerinin çevresel faktörler, temas edilen yüzeyler ve el teri gibi etkenlerle bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Diğer modellerde de benzer durumların görüldüğü bildirildi.

Sorunun kesin nedeni ve boyutu henüz bilinmiyor.

Wall Street’te Apple rüzgarı: iPhone 17 hisseleri rekora taşıdıWall Street’te Apple rüzgarı: iPhone 17 hisseleri rekora taşıdı

Ancak çeşitli sosyal medya platformlarında da benzer şikayetler yer almaya başladı ve bu durum pek çok kullanıcının bu sorunu yaşıyor olabileceğini düşündürüyor.

Birisi, renk değişiminin ultraviyole (UV) ışığa maruz kalmaktan kaynaklanabileceğini ileri sürdü, ancak Apple'ın cihazın dış mekanlarda kullanılmasını da hesaba katmış olması nedeniyle bu teori sorgulanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

