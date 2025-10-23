Wall Street’te Apple rüzgarı: iPhone 17 hisseleri rekora taşıdı

Reuters'ın haberine göre Apple hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve iPhone üreticisi, tarihinde 4 trilyon doları aşan piyasa değerine ulaşan üçüncü şirket olmaya doğru ilerliyor.

iPhone 17'nin piyasaya sürülmesinin ardından şüpheciler, tartışmalı tasarımlarıyla yeni akıllı telefonların öncekilere göre daha az popüler olacağını tahmin etmeye başlamıştı.

Ancak araştırma şirketi Counterpoint'in verileri, iPhone 17 serisinin Çin ve ABD'de selefinden daha iyi satış rakamlarına ulaştığını gösteriyor. Yeni modeller, iki ülkede satışa sunulduktan sonraki ilk 10 günde iPhone 16 serisinden %14 daha fazla satış rakamına ulaştı.

Apple hisseleri yüzde 4,2 artışla 262,90 dolara çıktı, iPhone üreticisinin piyasa değeri 3,9 trilyon dolara çıktı ve Nvidia'dan sonra dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

Hafta sonu Evercore ISI, aracı kurumların şirketin cari çeyrekte piyasa beklentilerini aşmasını ve Aralık çeyreği için iyimser bir rehberlik yayınlamasını beklemesiyle, Apple'ı genel piyasayı geride bırakan hisse senetleri taktik listesine ekledi.

Evercore ISI analistleri, "Çin'de yakın zamanda başlatılan çevrimiçi siparişler, lansman sırasında diğer bölgelere kıyasla ilk sevkiyat verilerinin daha güçlü bir talebi yansıtması nedeniyle Aralık-3. çeyrek dönemi için olumlu olabilir" dedi.

Apple, Eylül ayında daha ince iPhone Air da dahil olmak üzere yeni iPhone serisini güncellemiş ve ABD'deki gümrük vergileriyle ilgili endişeler nedeniyle fiyatları değiştirmemişti.

B Riley Wealth'in baş piyasa stratejisti Art Hogan, "iPhone'un son sürümünü piyasaya sürdüler ve işler beklenenden çok daha iyi gidiyor. iPhone talep eğilimleri artık ön plana çıkıyor" dedi.

Apple, finansal sonuçlarını 30 Ekim'de açıklayacak.