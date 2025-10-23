Apple o davayı kaybetti

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uygulama geliştiricilerden aldığı yüzde 30’luk komisyon oranı nedeniyle piyasa hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlandığı davada Londra’daki Rekabet Temyiz Mahkemesi tarafından haksız bulundu.

Yaklaşık 20 milyon iPhone ve iPad kullanıcısı adına açılan ve değeri 1,5 milyar sterline (yaklaşık 2 milyar dolar) kadar çıkan davada mahkeme, Apple’ın geliştiricilerden aldığı yüksek komisyon oranlarının adil olmadığını belirterek şirketin aleyhine karar verdi.

Dava, yılın başlarında görülmüş ve Apple’ın App Store üzerinden yapılan tüm satışlardan yüzde 30 oranında kesinti yapmasının, rekabeti engellediği ve tüketiciler için fiyatları artırdığı iddiasını konu almıştı.