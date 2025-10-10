Alman devi açıkladı: Altının yönü ne olacak?

Altın fiyatlarındaki olağan dışı hareketlilik şaşkınlık yaratıyor. Almanya'nın önde gelen bankası Deutsche'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Altın fiyatları, rekor seviyelerin ardından gelen kâr satışları ve İsrail’in Başkan Donald Trump’ın Gazze’deki ateşkes ve rehine takası planını kabul etmesiyle azalan jeopolitik risklerin etkisiyle geri çekildi.

Erken saatlerde düşüş yaşayan ons altın, gün içinde toparlanarak dünkü kapanışın yüzde 0,40 üzerinde 3 bin 992 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Uzmanlara göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, getiri sağlamayan altın için en önemli destek unsuru olmaya devam ediyor.

Piyasalarda ayrıca ABD federal hükümetinin kapanma riski de yeni bir belirsizlik dalgası olarak görülüyor. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman talebinde kısa vadeli dalgalanmalara neden olabilir.

DEUTSCHE BANK: VERİ BELİRSİZLİĞİ PİYASAYI ETKİLEYEBİLİR

Deutsche Bank analistleri, hükümetin kapanmasının uzaması halinde TÜFE verisinin açıklanamayabileceğine dikkat çekti.

Bankanın değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

“Kapanma önümüzdeki haftaya sarkarsa, çarşamba günü açıklanması beklenen TÜFE verisini alamayacağız. Bu da ABD ekonomisine ilişkin belirsizliği artıracak.”

Bu durum, altın fiyatlarında kısa süreli dalgalanmalara yol açabileceği gibi, yatırımcıların risk iştahını da sınırlayabilir.

ALTININ YÖNÜ NE OLACAK?

Trump yönetiminin Gazze'deki ateşkes planına İsrail'in onay vermesiyle jeopolitik risk priminin gerilemesi, güvenli liman talebinde kısa vadeli azalmaya yol açtı.

Ancak analistlere göre altın fiyatlarının yönü, bundan sonraki süreçte ABD’den gelecek makroekonomik veriler ve Fed’in faiz politikası sinyalleri ile şekillenecek.

Uzmanlar, özellikle enflasyon verilerinde zayıflama ve faiz indirim sürecinin hızlanması durumunda, altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü ivme kazanabileceğini öngörüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

