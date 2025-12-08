Al haberi Şanlıurfalı kuyumcu Mustafa'dan: Altın almalı mı bozmalı mı?

Altınla ilgili uzmanlar sık sık değerlendirmeler yapıyor. Bu kez değerlendirmeyi Şanlıurfalı kuyumcu Mustafa Zeynepli yaptı.

Kuyumcu Mustafa Zeynepli, Urfanatik'ten Cem Kutluay Gülebak'a yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kuyumcu Mustafa Zeynepli altın fiyatlarının daha yükseleceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu yıl ki altın yükselişi her zaman olduğunda daha fazla bir yükseliş gösterdi ayrıca daha da altın fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. Altınların yükselmesi biz kuyumculara bir değişikliği ya da farkı olmuyor ama borcu olanlar için kötü bir durum. Genellikle altın fiyatları yükseldiğinde bizde işler daha yoğun olmaya başlıyor ama altın düşüşlerinde bizde de yoğunluk azalıyor.

Altın fiyatlarında faiz ağırlığı!

"2026 YILINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRACAK"

Şu an altın alacak olanlar için çok doğru bir zaman çünkü yeni yılda ONS altınının 6 bin dolardan daha fazla olacağını düşünüyorum. 2026 yılında altın fiyatları yine rekor üstüne rekor kıracaktır. Altın dünyada her zaman en iyi bir yatırım aracıdır altının her zaman kar edileceğini düşünüyoruz. Yeni yılda tam ne kadar yükseleceğini bilemeyiz ama uzun vadeli bir şekilde yükseleceğini tahmin ediyoruz.”