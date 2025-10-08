Akın akın geldiler: 4 milyona yakın kişi geçti!

Artvin Valisi Turan Ergün, Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı olarak bilinen Sarp Sınır Kapısı’ndan, 2025 yılının ocak-eylül döneminde toplam 3 milyon 951 bin 538 yolcunun geçiş yaptığını açıkladı.

Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Vali Ergün, Sarp Mülki İdare Amiri Göktuğ Kaan Ayaz ile Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ergün, yaptığı açıklamada, sınır kapısının Türkiye'nin en aktif kara hudut kapılarından birisi olduğunu söyledi.

"3 MİLYON 951 BİN 538 YOLCU GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI"

Sarp Sınır Kapısı'nın aynı zamanda yüksek ihracat potansiyeli taşıdığını ifade eden Ergün, "Sınır kapımızdan bu yılın 9 ayında 3 milyon 951 bin 538 yolcu giriş çıkış yaptı. Ayrıca 294 bin 306 tır ve kamyon, 273 bin 575 otobüs ve otomobil giriş çıkışı gerçekleşti." diye konuştu.

