200 bin kişi Ordu'ya akın etti!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Ordu'da 2024 yılında yapılan iyileştirme çalışmalarıyla turizme kazandırılan Gaga Gölü, bu yılın ocak-eylül döneminde 200 bin ziyaretçiyi ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü'nün Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çevresinde yapılan çalışmaların ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Toparlak, doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü'ne gelenlerin gölün çevresinde gezip, aileleriyle piknik yapma imkanı bulabildiğini dile getirdi.

100.jpg

Gölün bu yılın ocak-eylül döneminde 200 bin ziyaretçiyi ağırladığı bilgisini veren Toparlak, ilginin gelecek yıllarda da sürmesini beklediklerini belirtti.

Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyorTurist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor

Hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla gölün bulunduğu alana gelen vatandaşlar da hafta sonu tatilini doğa ile iç içe geçirme imkanı buluyor.

101.jpg

"GÖLÜN ÇEVRESİNİ DOLAŞARAK GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİK"

Ziyaretçilerden Aydın Çıtak, Gaga Gölü'nün kentte ziyaret edilmesi gereken yerlerin arasında olduğunu belirterek, "Biz de ailemizle buraya gelerek piknik yaptık. Daha sonra gölün çevresini dolaşarak güzel bir gün geçirdik." dedi.

102.jpg

"BURANIN DEĞERİNİ, KIYMETİNİ BİLMEMİZ LAZIM"

Barış Ekmekçi de gölün ve çevresinin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Buranın değerini, kıymetini bilmemiz lazım. Gurbetten Ordu'ya gelen herkesin mutlaka burayı görmesini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Ahmet Gürpınar ise gölün bulunduğu alanı bölge için önemsediklerine değinerek, "Gaga Gölü'nün turizme kazandırılması oldukça başarılı bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak:AA

