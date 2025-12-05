PAYCO'ya el konuldu, yöneticiler gözaltında!

Türkiye'nin finansal sistemine sızan kara para ağına yönelik dev bir operasyon daha gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yetkilileri hakkında, "7258 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma dosyasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, sistemin nasıl işlediğini gözler önüne serdi. İncelemeler, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen kara paranın, elektronik ödeme kuruluşları üzerinden sisteme sokulduğunu belgeledi. Kirli paranın daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ GİBİ ÇALIŞMIŞLAR

Başsavcılık açıklamasında, elde edilen bulguların bireysel bir suçtan ziyade organize bir yapıyı işaret ettiği vurgulandı. İşlem hacmi, çoklu aktör yapısı ve finansal modelin incelenmesi sonucunda, şirketin hiyerarşik bir suç örgütü gibi faaliyet gösterdiği belirlendi.

Yapılanmada 1 örgüt lideri, ona bağlı 3 yönetici ve talimatları uygulayan 7 örgüt üyesi olduğu saptandığı belirtildi. Bu yapının, çok sayıda yüksek riskli ve suç bağlantılı finansal hareketi yönettiği açıklamada yer buldu.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: ŞİRKETE EL KONULDU

Tespit edilen deliller ışığında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla, şüphelilerin suç tarihinden sonra edindiği değerlendirilen malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye el konuldu.