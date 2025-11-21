Akbank Genel Müdürü Gür: 2026'da kademeli toparlanma bekliyoruz

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bankacılık sektörünün geleceğine ve ekonomik görünüme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Üçüncü çeyrek itibarıyla başlayan faiz indirimlerinin kredi büyümesi ve karlılık üzerindeki olumlu etkilerine değinen Gür, 2026 yılında Merkez Bankası'nın atacağı adımların kritik önem taşıdığını vurguladı.

2026 YILINDA GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA OLACAK

Sektörde varlık kalitesi ve karlılık alanlarında kademeli bir iyileşme öngördüklerini belirten Gür, önümüzdeki yıl için yol haritasını çizdi. Enflasyonla mücadele politikasının ve sermaye akımlarının seyrinin belirleyici olacağını ifade eden Gür, "2026'da enflasyon, dolarizasyon ve sermaye akımlarının seyriyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) adımları yakından izlenecek." dedi.

Sektörün dayanıklılığına da vurgu yapan Gür, AA'ya yaptığı açıklamada "Sektörümüz, her zaman olduğu gibi ihtiyatlı karşılık politikaları sayesinde bütün belirsizlikleri yönetebilecek güçtedir." değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİDE BÜYÜME VE FAİZ SÜRECİ

Türk ekonomisinin yılın ilk yarısında finansal sıkılaşmaya rağmen iç talep desteğiyle büyümeye devam ettiğini hatırlatan Gür, yıl sonu büyüme beklentilerinin yüzde 3,5 civarında olduğunu aktardı. Cari açığın yönetilebilir seviyede kaldığını belirten Gür, TCMB'nin politika faizini yüzde 39,5'e çekmesiyle başlayan süreci değerlendirdi. Enflasyondaki katılığa dikkat çeken Gür, "Enflasyondaki katılık nedeniyle bu sürecin temkinli adımlarla ilerlemesini bekliyoruz." yorumunu yaptı.

9 AYLIK NET KÂR 38.9 MİLYAR LİRA

Bankanın 2025 yılının ilk dokuz ayındaki finansal karnesini de paylaşan Gür, ekonomiye sağladıkları kredi desteğinin toplamda 2 trilyon 224 milyar liraya ulaştığını (bunun 1 trilyon 747 milyar lirası nakdi kredi) açıkladı.

Bankanın sermaye yapısının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Gür, "Yüzde 19,3 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürürken, güçlü sermaye tamponumuzu korumaya devam ettik. Bankamız 2025 yılının 9 ayında 9 milyar 658 milyon lira vergi gideri sonrası 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kar elde etti." bilgisini verdi.

TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIMLARI

Sürdürülebilir finansman alanında 2030 yılı için belirledikleri 800 milyar liralık hedefe şimdiden yaklaştıklarını (594 milyar lira) belirten Gür, teknoloji yatırımlarına da hız verdiklerini kaydetti. Ankara'da kurulan veri merkezine değinen Gür, "Ankara'da 30 milyon dolar yatırımla hayata geçen merkez, yalnızca olağanüstü durumlara değil, doğrudan müşteri deneyimine hizmet eden ve operasyonlarımızı iki farklı lokasyondan eş zamanlı yürütmemize imkân veren bir teknoloji üssü haline geldi" ifadelerini kullandı.