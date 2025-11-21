Goldman Sachs'tan Türk bankaları için kritik rapor!

ABD merkezli yatırım devi Goldman Sachs, Borsa İstanbul'da işlem gören bankaların üçüncü çeyrek bilançolarını mercek altına aldı. Sektördeki son finansal sonuçları değerlendiren kurum, Türk bankalarına yönelik hedef fiyatlarını ve yatırım tavsiyelerini güncelledi.

MARJLARI İYİLEŞTİREN FAİZ ETKİSİ

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikalarındaki değişimin sektöre yansımaları analiz edildi. Politika faizinin Haziran ayındaki yüzde 46 seviyesinden Eylül ayında yüzde 39,5'e çekilmesinin, bankacılık sektöründe marj toparlanmasını beraberinde getirdiği vurgulandı. Bu hamleyle birlikte, Türkiye'deki özel sermayeli bankaların üç aylık net faiz marjında 79 baz puanlık bir iyileşme yakalandığı belirtildi.

ÖZKAYNAK KARLILIĞINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Üçüncü çeyrek verilerine göre, Türk özel bankalarının ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 23 olarak gerçekleşirken, kamu bankalarında bu oran yüzde 19 seviyesinde kaldı.

Goldman Sachs ekonomistleri, faiz indirim döngüsünün sürmesiyle birlikte kârlılığın artacağını öngörüyor. Özel sektör bankalarının özkaynak kârlılığının 2025 yılındaki yüzde 24 seviyesinden, 2026 yılında yüzde 28'e yükselmesi bekleniyor. Ayrıca kurum, Türkiye'de politika faizinin 2025 sonunda yüzde 38, 2026 sonunda ise yüzde 28 olacağı tahmininde bulundu.

BANKA BANKA YENİ HEDEF FİYATLAR

Yatırım bankası, yaptığı analizler doğrultusunda banka hisseleri için yeni yol haritasını belirledi. İşte Goldman Sachs'ın güncel tahminleri:

Akbank: "Al" tavsiyesi korunurken, hedef fiyat 106 TL'den 91 TL'ye revize edildi.

Yapı Kredi: Yatırımcılara "Al" önerisi sunulmaya devam edilirken, hedef fiyat 47 TL'den 44 TL'ye çekildi.

İş Bankası: Tavsiye "Nötr" olarak belirlendi, hedef fiyat ise 16,9 TL'den 15,2 TL'ye düşürüldü.

Garanti BBVA: "Nötr" duruş korunurken, hedef fiyat 154 TL'den 150 TL'ye güncellendi.

Vakıfbank: "Sat" tavsiyesi verilmesine rağmen hedef fiyat 20 TL'den 21 TL'ye yükseltildi.

Halkbank: Yine "Sat" tavsiyesi ile değerlendirilen bankanın hedef fiyatı 17 TL'den 19 TL'ye çıkarıldı.