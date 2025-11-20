Bankacılık devi öyle bir tahminde bulundu ki tarih de verdi: Altın alanlar yaşadı

İsviçreli bankacılık devi UBD, 2026 ortası için altın fiyatı tahminini yükselterek ons başına 4.200 dolardan 4.500 dolara çıkardı. Banka, iyimser senaryosunu da 4.700 dolardan 4.900 dolara revize ederken, aşağı yönlü beklentisini 3.700 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Altın yeniden tırmanışta: Gram altın ne kadar oldu?

YÜKSELİŞ İÇİN 4 NEDEN

UBS, altına yönelik talebin gelecek yıl daha da artmasını öngörüyor. Bankanın bu beklentisini destekleyen başlıca unsurlar şöyle sıralanıyor:

Fed’in olası faiz indirimleri, Düşük reel faiz getirileri, Küresel ölçekte süregelen jeopolitik riskler, ABD iç siyasetindeki belirsizlikler

UBS’ye göre bu faktörler, yatırımcıların güvenli limana olan talebini canlı tutacak ve altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam edecek.

Altının ons fiyatı 2025 yılında rekor seviyelere ulaşırken, bu yılki yükseliş yüzde 54'ü aştı. Ons altın 20 Ekim’de 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, gram altın da 17 Ekim’de 5 bin 905 lirayla tarihî zirveye ulaşmıştı.