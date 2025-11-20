Bankacılık devi öyle bir tahminde bulundu ki tarih de verdi: Altın alanlar yaşadı

Bankacılık devi öyle bir tahminde bulundu ki tarih de verdi: Altın alanlar yaşadı
Yayınlanma:
İsviçreli bankacılık devi UBD, gelecek yıl altına olan talebin artacağını öngörerek altın fiyat tahminini yukarı yönlü yükseltti.

İsviçreli bankacılık devi UBD, 2026 ortası için altın fiyatı tahminini yükselterek ons başına 4.200 dolardan 4.500 dolara çıkardı. Banka, iyimser senaryosunu da 4.700 dolardan 4.900 dolara revize ederken, aşağı yönlü beklentisini 3.700 dolar seviyesinde sabit tuttu.

altinnn.jpg

Altın yeniden tırmanışta: Gram altın ne kadar oldu?Altın yeniden tırmanışta: Gram altın ne kadar oldu?

YÜKSELİŞ İÇİN 4 NEDEN

UBS, altına yönelik talebin gelecek yıl daha da artmasını öngörüyor. Bankanın bu beklentisini destekleyen başlıca unsurlar şöyle sıralanıyor:

Fed’in olası faiz indirimleri,

Düşük reel faiz getirileri,

Küresel ölçekte süregelen jeopolitik riskler,

ABD iç siyasetindeki belirsizlikler

UBS’ye göre bu faktörler, yatırımcıların güvenli limana olan talebini canlı tutacak ve altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam edecek.

Altının ons fiyatı 2025 yılında rekor seviyelere ulaşırken, bu yılki yükseliş yüzde 54'ü aştı. Ons altın 20 Ekim’de 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, gram altın da 17 Ekim’de 5 bin 905 lirayla tarihî zirveye ulaşmıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Ekonomi
Bir sektör daha alarma geçti: Yüz binlerce kişi...
Bir sektör daha alarma geçti: Yüz binlerce kişi...
Yılbaşı öncesi uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış
Yılbaşı öncesi uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış
GSS primine yüzde 100 zam çileden çıkardı: "İşsizlere bir tekme de devletten"
GSS primine yüzde 100 zam çileden çıkardı: "İşsizlere bir tekme de devletten"