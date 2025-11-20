Merkez Bankası'na çok konuşulacak danışman! Fed'de 17 yıl görev yaptı, JPMorgan'dan geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kadrosuna dikkat çeken bir ismi kattı. Geçtiğimiz hafta banka bünyesine danışman olarak katılan ismin, hem eski Amerikan Merkez Bankası (Fed) çalışanı hem finans devi JPMorgan'dan gelmesi ekonomi kulislerinde dikkat çekti.

TCMB'nin yeni danışmanı Murat Taşçı, göreve başladığını profesyonel iş ağı LinkedIn üzerinden duyurdu. Profilindeki tek paylaşım bu olurken, Taşçı'nın yeni görevini ilk tebrik edenler arasında TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yer alması gözlerden kaçmadı.

FED'DE 17 YILLIK KARİYER

Eğitim hayatına Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünde başlayan ve 2000 yılında mezun olan Murat Taşçı, akademik kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü. Teksas Üniversitesi'nde ekonomi alanında hem yüksek lisansını hem de doktorasını tamamladı.

Kariyer basamaklarını Cleveland Fed'de tırmanmaya başlayan Taşçı, 2006 yılında araştırma bölümünde ekonomist olarak göreve başladı. Burada geçirdiği yaklaşık 17 yılın ardından JPMorgan'a transfer olan deneyimli ekonomist, yaklaşık 3 yıllık bir sürenin ardından TCMB'ye danışman olarak atanarak Türkiye'ye dönüş yaptı.

ÇALIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

ABD Merkez Bankası'ndaki 17 yıllık mesaisi boyunca pek çok araştırmaya imza atan Taşçı, 2022 yılında yayımladığı son çalışmalarında "Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı" ile "Asgari Ücretteki Artışların İş Açıklarına Etkisi" konularını mercek altına almıştı.

TIMOTHY ASH: "YENİ PPK ÜYESİ Mİ?"

Ünlü stratejist Timothy Ash, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Taşçı'nın atamasını değerlendirdi. Ash, tebrik mesajında ilginç bir noktaya parmak basarak şu ifadeleri kullandı: