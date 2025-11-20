Merkez Bankası'na çok konuşulacak danışman! Fed'de 17 yıl görev yaptı, JPMorgan'dan geldi

Merkez Bankası'na çok konuşulacak danışman! Fed'de 17 yıl görev yaptı, JPMorgan'dan geldi
Yayınlanma:
Merkez Bankası'nda dikkat çeken bir görevlendirme gerçekleşti. 17 yıl Fed'de görev yapan, ABD'li bankacılık devi JPMorgan'ın kıdemli ismi Murat Taşçı, TCMB danışmanı olarak göreve başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kadrosuna dikkat çeken bir ismi kattı. Geçtiğimiz hafta banka bünyesine danışman olarak katılan ismin, hem eski Amerikan Merkez Bankası (Fed) çalışanı hem finans devi JPMorgan'dan gelmesi ekonomi kulislerinde dikkat çekti.

Kitabın ortasından konuştu: "Merkez Bankası'nın yapabileceği bir şey kalmadı"Kitabın ortasından konuştu: "Merkez Bankası'nın yapabileceği bir şey kalmadı"

TCMB'nin yeni danışmanı Murat Taşçı, göreve başladığını profesyonel iş ağı LinkedIn üzerinden duyurdu. Profilindeki tek paylaşım bu olurken, Taşçı'nın yeni görevini ilk tebrik edenler arasında TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yer alması gözlerden kaçmadı.

FED'DE 17 YILLIK KARİYER

murat-tasci.webp

Eğitim hayatına Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünde başlayan ve 2000 yılında mezun olan Murat Taşçı, akademik kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü. Teksas Üniversitesi'nde ekonomi alanında hem yüksek lisansını hem de doktorasını tamamladı.

Merkez Bankası yolsuzluğunda tutuklanmıştı! Emrah Şener 1 ayda tahliye edildiMerkez Bankası yolsuzluğunda tutuklanmıştı! Emrah Şener 1 ayda tahliye edildi

Kariyer basamaklarını Cleveland Fed'de tırmanmaya başlayan Taşçı, 2006 yılında araştırma bölümünde ekonomist olarak göreve başladı. Burada geçirdiği yaklaşık 17 yılın ardından JPMorgan'a transfer olan deneyimli ekonomist, yaklaşık 3 yıllık bir sürenin ardından TCMB'ye danışman olarak atanarak Türkiye'ye dönüş yaptı.

ÇALIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

ABD Merkez Bankası'ndaki 17 yıllık mesaisi boyunca pek çok araştırmaya imza atan Taşçı, 2022 yılında yayımladığı son çalışmalarında "Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı" ile "Asgari Ücretteki Artışların İş Açıklarına Etkisi" konularını mercek altına almıştı.

TIMOTHY ASH: "YENİ PPK ÜYESİ Mİ?"

2021/10/12/crash-ge3903c54d-1280.jpg

Ünlü stratejist Timothy Ash, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Taşçı'nın atamasını değerlendirdi. Ash, tebrik mesajında ilginç bir noktaya parmak basarak şu ifadeleri kullandı:

"Eski JPM ekonomisti Murat Taşçı'nın TCMB'ye danışman olarak katılması harika. Çok etkileyici. Acaba yeni bir Para Politikası Kurulu üyesi olarak mı düşünülüyor?"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Ekonomi
Bir sektör daha alarma geçti: Yüz binlerce kişi...
Bir sektör daha alarma geçti: Yüz binlerce kişi...
Yılbaşı öncesi uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış
Yılbaşı öncesi uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış
GSS primine yüzde 100 zam çileden çıkardı: "İşsizlere bir tekme de devletten"
GSS primine yüzde 100 zam çileden çıkardı: "İşsizlere bir tekme de devletten"