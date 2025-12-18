ABD-Venezuela gerilimi enerji şirketlerine yaradı

New York borsasında teknoloji sektörüne yönelik satış baskısı hakim oldu ve ana endeksler günü kayıpla tamamladı. Piyasalar, iş gücü verileri ve Merkez Bankası'nın (Fed) politika beklentileri arasında hareket etti.

ENDEKSLERDE DÜŞÜŞ HAKİM OLDU

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde gerileyerek yüzde 0,47 azalışla 47.886,16 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 1,16 değer kaybederek 6.721,51 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,81'lik düşüşle 22.693,32 puana geriledi.

EKONOMİK VERİLER VE FED BEKLENTİLERİ ETKİLİ OLDU

Kasım ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasına rağmen, önceki aylara ait rakamların aşağı yönlü revize edilmesi karışık bir tablo çizdi. Para piyasalarında, Fed'in ocak ayında faizi sabit tutma olasılığı yüzde 75 olarak fiyatlandı. Bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri de yatırımcılar için önem taşıyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ BASKI ALTINDA KALDI

Teknoloji hisseleri, yapay zeka yatırımlarına dair endişelerle sert satış gördü. Oracle hisseleri, bir yatırımcının büyük bir veri merkezi anlaşmasına destek vermeyeceği haberleri üzerine yüzde 5,4 değer kaybetti. Amazon hisseleri, OpenAI ile yatırım görüşmeleri haberlerine rağmen yüzde 0,6 düştü.

MEDYA HİSSELERİ KARIŞIK SEYRETTİ

Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu, Paramount'un satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etti. Bu gelişmeler sonrası Netflix hisseleri yüzde 0,2 yükselirken, Paramount hisseleri yüzde 5,4, Warner Bros. Discovery hisseleri ise yüzde 2,4 düştü.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela petrol tankerlerine yönelik yaptırım talimatı, ham petrol fiyatlarında yüzde 2'nin üzerinde bir artışa yol açtı. Bu durum enerji hisselerine de olumlu yansıdı.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz indirimi için hala alan olduğunu belirterek, "Hala, muhtemelen nötr seviyeden 50 ila 100 baz puan uzakta olduğumuzu düşünüyorum" ifadesini kullandı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise enflasyonun iş gücü piyasasından daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı.