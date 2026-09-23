Küresel faiz baskısı altını vurdu: Güvenli liman darbe aldı

23 Eylül Çarşamba gününde altın fiyatları, küresel merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek adına faiz oranlarını tahmin edilenden daha uzun süre yüksek tutacağı beklentileriyle sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Para politikalarındaki sıkı duruşun emtia getirilerini gölgelemesi ve Orta Doğu'ya ilişkin diplomatik temasların güvenli liman primini törpülemesiyle birlikte, uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 345 dolar civarında dengelendi. Yurt içi piyasada ise gram altın 6 bin 820 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Siyasi ve jeopolitik arenada Washington'dan gelen çelişkili mesajlar piyasaların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sona ermesine yönelik bir uzlaşma sağlanamaması durumunda İran'ı tamamen yok edebileceği tehdidinde bulunurken, diğer taraftan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında yürütülen yoğun diplomasi trafiği eşliğinde yakın zamanda bir anlaşmaya varılabileceği sinyalini verdi. Sahadaki bu gergin bekleyiş ile diplomatik çözüm arayışları, yatırımcıların temkinli pozisyon almasına neden oluyor.

Kıymetli metaller cephesindeki ana baskı unsuru ise küresel faiz duvarı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75 - 4,00 aralığına çeken Fed, yıl bitmeden masaya yeni bir artırımın gelebileceğinin altını çizmişti. Avrupa Merkez Bankası ve son olarak faizleri 31 yılın zirvesine taşıyan Japonya Merkez Bankası'nın attığı sıkılaşma adımları, nakit getirisi olmayan altının toparlanma çabalarını sınırlıyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, bir yanda Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes ve diplomasi ihtimalleri, diğer yanda merkez bankalarının şahin duruşu arasında dalgalı seyrini sürdürüyor.

ALTIN KODU — 23 EYLÜL 2026

23 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

23 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 96.40 LPG 34.99

23 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

23 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI