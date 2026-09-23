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Halk TV Ekonomi Faiz sopası gümüş yatırımcısını vurdu: Satış dalgası beyaz metale de sıçradı

Faiz sopası gümüş yatırımcısını vurdu: Satış dalgası beyaz metale de sıçradı

Büyük merkez bankalarının şahin faiz duruşu değerli metal fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons gümüş 66 dolar seviyesine çekilirken, yurt içinde gram gümüş kayıplarla 104 TL bandına geriledi.

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Faiz sopası gümüş yatırımcısını vurdu: Satış dalgası beyaz metale de sıçradı
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23 Eylül Çarşamba gününde gümüş fiyatları da altındaki satıcılı seyre ayak uydurarak yönünü aşağı çevirdi. Küresel para otoritelerinin faizleri uzun süre yukarıda tutma kararlılığı emtia piyasasını baskılarken, spot piyasada ons gümüş 66 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yurt içinde ise değer kaybı yaşayan gram gümüş 104 TL bandına geriledi.

Fiyatlamalar üzerinde belirleyici olan temel faktör, büyük merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaşma döngüsünü uzatması oldu. Fed'in geçtiğimiz hafta politika faizini artırıp yıl sonuna kadar ek faiz artırımı kapısını açık tutması, benzer şekilde Avrupa ve Japonya merkez bankalarının attığı şahin adımlar kıymetli madenlere olan ilgiyi frenliyor.

Öte yandan Washington ile Tahran hattında Trump’ın bir yandan İran’ı sert askeri müdahaleyle tehdit edip diğer yandan Birleşmiş Milletler zemininde bir uzlaşmanın yakın olabileceğini ima etmesi, sahadaki jeopolitik risk primini dengeliyor. Savaş riskleri ile diplomatik çözüm arayışlarının yarattığı bu çift yönlü hava ve merkez bankalarının faiz baskısı, gümüşün yukarı yönlü hareket alanını daraltmayı sürdürüyor.

GÜMÜŞ KODU — 23 EYLÜL 2026

23 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 104,14₺ 104,17₺ %-1.02 08:55
Ons Gümüş $ 66,33$ 66,35$ %-1.11 08:55

23 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,14₺
Satış 104,17₺

23 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 66,33$
Satış 66,35$

23 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.766,11₺
Satış 6.772,40₺
Küresel faiz baskısı altını vurdu: Güvenli liman darbe aldıKüresel faiz baskısı altını vurdu: Güvenli liman darbe aldı

23 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,83₺ 48,84₺ %0.05 08:55
Euro (EUR) 55,82₺ 55,85₺ %-0.11 08:55
Sterlin (GBP) 65,05₺ 65,09₺ %-0.17 08:55
Dolar zirveye oturdu: Euro ve sterlin sert geri çekildiDolar zirveye oturdu: Euro ve sterlin sert geri çekildi

23 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 96.40
LPG 34.99

23 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.199
Değişim %-1,04

23 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 86.808$
Değişim %0,58
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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