Faiz sopası gümüş yatırımcısını vurdu: Satış dalgası beyaz metale de sıçradı

23 Eylül Çarşamba gününde gümüş fiyatları da altındaki satıcılı seyre ayak uydurarak yönünü aşağı çevirdi. Küresel para otoritelerinin faizleri uzun süre yukarıda tutma kararlılığı emtia piyasasını baskılarken, spot piyasada ons gümüş 66 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yurt içinde ise değer kaybı yaşayan gram gümüş 104 TL bandına geriledi.

Fiyatlamalar üzerinde belirleyici olan temel faktör, büyük merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaşma döngüsünü uzatması oldu. Fed'in geçtiğimiz hafta politika faizini artırıp yıl sonuna kadar ek faiz artırımı kapısını açık tutması, benzer şekilde Avrupa ve Japonya merkez bankalarının attığı şahin adımlar kıymetli madenlere olan ilgiyi frenliyor.

Öte yandan Washington ile Tahran hattında Trump’ın bir yandan İran’ı sert askeri müdahaleyle tehdit edip diğer yandan Birleşmiş Milletler zemininde bir uzlaşmanın yakın olabileceğini ima etmesi, sahadaki jeopolitik risk primini dengeliyor. Savaş riskleri ile diplomatik çözüm arayışlarının yarattığı bu çift yönlü hava ve merkez bankalarının faiz baskısı, gümüşün yukarı yönlü hareket alanını daraltmayı sürdürüyor.

GÜMÜŞ KODU — 23 EYLÜL 2026

23 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

23 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 96.40 LPG 34.99

23 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

23 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI