Dolar zirveye oturdu: Euro ve sterlin sert geri çekildi

23 Eylül Çarşamba gününde döviz piyasalarında, majör merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek adına faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağı beklentileri ve Washington-Tahran hattındaki diploması trafiğinin ortasında doların küresel gücü yeniden öne çıktı. Fed'in yıl sonuna kadar ek bir faiz artırımına daha gidebileceği sinyali, uluslararası piyasalarda Amerikan dolarına olan talebi canlı tutmayı sürdürüyor. Güçlü seyrini koruyan Dolar Endeksi, yaklaşık iki ayın en güçlü seviyelerine yakın seyrederek sabah saatlerinde 100,730 puana kadar tırmandı.

Uluslararası arenada yeşil paranın gücünü koruması, yurt içi piyasada Türk lirası üzerindeki baskıyı artırarak yeni bir rekora kapı araladı. Dolar kuru güne yukarı yönlü hareketle başlayarak 48,84 TL seviyesine yükseldi ve tarihi zirvesini tazeledi.

Doların küresel çapta sergilediği bu sert duruş, diğer majör para birimlerinde ise geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Satış baskısıyla karşılaşan euro, 56 TL psikolojik eşiğinin altına inerek 55,85 TL seviyesine kadar geriledi. Benzer şekilde değer kaybeden sterlin ise serbest piyasada 65,09 TL düzeyinden el değiştiriyor.

DÖVİZ KODU — 23 EYLÜL 2026

23 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

23 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

23 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 96.40 LPG 34.99

23 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

23 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI