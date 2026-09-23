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Halk TV Ekonomi Dolar zirveye oturdu: Euro ve sterlin sert geri çekildi

Dolar zirveye oturdu: Euro ve sterlin sert geri çekildi

Fed'in şahin faiz mesajlarıyla küresel çapta güçlenen dolar iç piyasada rekor tazeledi. Dolar kuru 48,84 TL ile tarihi zirvesini yenilerken, satış baskısı altındaki euro 55,85 TL, sterlin ise 65,09 TL seviyesine çekildi.

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Dolar zirveye oturdu: Euro ve sterlin sert geri çekildi

23 Eylül Çarşamba gününde döviz piyasalarında, majör merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek adına faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağı beklentileri ve Washington-Tahran hattındaki diploması trafiğinin ortasında doların küresel gücü yeniden öne çıktı. Fed'in yıl sonuna kadar ek bir faiz artırımına daha gidebileceği sinyali, uluslararası piyasalarda Amerikan dolarına olan talebi canlı tutmayı sürdürüyor. Güçlü seyrini koruyan Dolar Endeksi, yaklaşık iki ayın en güçlü seviyelerine yakın seyrederek sabah saatlerinde 100,730 puana kadar tırmandı.

Uluslararası arenada yeşil paranın gücünü koruması, yurt içi piyasada Türk lirası üzerindeki baskıyı artırarak yeni bir rekora kapı araladı. Dolar kuru güne yukarı yönlü hareketle başlayarak 48,84 TL seviyesine yükseldi ve tarihi zirvesini tazeledi.

Doların küresel çapta sergilediği bu sert duruş, diğer majör para birimlerinde ise geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Satış baskısıyla karşılaşan euro, 56 TL psikolojik eşiğinin altına inerek 55,85 TL seviyesine kadar geriledi. Benzer şekilde değer kaybeden sterlin ise serbest piyasada 65,09 TL düzeyinden el değiştiriyor.

DÖVİZ KODU — 23 EYLÜL 2026

23 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,83₺ 48,84₺ %0.05 08:55
Euro (EUR) 55,82₺ 55,85₺ %-0.11 08:55
Sterlin (GBP) 65,05₺ 65,09₺ %-0.17 08:55
Kanada Doları 34,58₺ 34,75₺ %-0.17 08:55
İsviçre Frangı 59,46₺ 59,49₺ %-0.05 08:55
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %-0.16 08:54
Avustralya Doları 34,58₺ 34,75₺ %-0.29 08:54
Danimarka Kronu 7,44₺ 7,48₺ %-0.21 08:54
Norveç Kronu 5,14₺ 5,17₺ %-0.23 08:55
İsveç Kronu 4,94₺ 4,97₺ %-0.16 08:55
Çin Yuanı 7,28₺ 7,28₺ %-0.09 08:55
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %0.04 08:55
BAE Dirhemi 13,30₺ 13,30₺ %0.07 08:55
Suudi Arabistan Riyali 12,97₺ 13,03₺ %-0.02 04:00

23 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,83₺
Satış 48,84₺

23 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,82₺
Satış 55,85₺

23 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,05₺
Satış 65,09₺

23 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.766,11₺
Satış 6.772,40₺
Küresel faiz baskısı altını vurdu: Güvenli liman darbe aldıKüresel faiz baskısı altını vurdu: Güvenli liman darbe aldı

23 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,14₺
Satış 104,17₺
Faiz sopası gümüş yatırımcısını vurdu: Satış dalgası beyaz metale de sıçradıFaiz sopası gümüş yatırımcısını vurdu: Satış dalgası beyaz metale de sıçradı

23 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 96.40
LPG 34.99

23 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.199
Değişim %-1,04

23 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 86.808$
Değişim %0,58
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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