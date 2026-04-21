BIST 100 güne artıyla başladı, yükselişle açıldı
Yayınlanma:
Rekor puandan dönen Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. Bist 100 endeksi yüzde 0,35 artarak 50,20 puan yükselişle günün açılışını 14 bin 535,11 puandan yaptı. Borsanın yönünü de tüm piyasalarda olduğu gibi bu hafta süresi dolacak ateşkes ve sonrası belirleyecek.
21 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.535,11
|Değişim
|%0,35 (+50,20)
|Gün içi en yüksek
|14.535,11
|İşlem hacmi
|91,3 milyar TL
|Saat
|9:55
21 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BORLS
|7,72
|+9,97
|ZGYO
|35,56
|+9,96
|ANELE
|42,00
|+9,72
|MEGAP
|3,28
|+9,70
|KARTN
|101,00
|+6,88
21 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|EDATA
|20,02
|-9,98
|TERA
|321,00
|-9,96
|CRFSA
|161,10
|-6,77
|GLRMK
|229,50
|-5,71
|GRNYO
|17,36
|-5,40
21 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|KONTR
|15,20
|165,8 milyon
|SASA
|3,09
|84,8 milyon
|GLRMK
|229,50
|76,7 milyon
|THYAO
|329,00
|69,0 milyon
|ISCTR
|15,07
|51,7 milyon
21 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.922,16 TL
Gram altın satış: 6.923,00 TL
21 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,91 TL
Gram gümüş satış: 114,01 TL
21 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,8815 TL
Dolar satış: 44,8937 TL
Euro alış: 52,8908 TL
Euro satış: 52,9901 TL
Sterlin alış: 60,6945 TL
Sterlin satış: 60,8300 TL
21 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
21 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
