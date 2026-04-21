BIST 100 güne artıyla başladı, yükselişle açıldı

Rekor puandan dönen Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. Bist 100 endeksi yüzde 0,35 artarak 50,20 puan yükselişle günün açılışını 14 bin 535,11 puandan yaptı. Borsanın yönünü de tüm piyasalarda olduğu gibi bu hafta süresi dolacak ateşkes ve sonrası belirleyecek.

21 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100: 14.535,11
  • Değişim: %0,35 (+50,20)
  • Açılış: 14.535,11
  • İşlem hacmi: 91,3 milyar TL
  • Saat: 09:55

21 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)14.535,11
Değişim%0,35 (+50,20)
Gün içi en yüksek14.535,11
İşlem hacmi91,3 milyar TL
Saat9:55

21 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
BORLS7,72+9,97
ZGYO35,56+9,96
ANELE42,00+9,72
MEGAP3,28+9,70
KARTN101,00+6,88

21 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
EDATA20,02-9,98
TERA321,00-9,96
CRFSA161,10-6,77
GLRMK229,50-5,71
GRNYO17,36-5,40

21 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
KONTR15,20165,8 milyon
SASA3,0984,8 milyon
GLRMK229,5076,7 milyon
THYAO329,0069,0 milyon
ISCTR15,0751,7 milyon

21 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.922,16 TL

Gram altın satış: 6.923,00 TL

21 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,91 TL

Gram gümüş satış: 114,01 TL

21 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,8815 TL

Dolar satış: 44,8937 TL

Euro alış: 52,8908 TL

Euro satış: 52,9901 TL

Sterlin alış: 60,6945 TL

Sterlin satış: 60,8300 TL

21 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

21 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

