Bitcoin kritik sınırı tutuyor: Ateşkes etkisi devam ediyor
Yayınlanma:
Coin piyasalarında ateşkesin olumlu sonuçlanacağına dair hava devam ediyor. Bitcoin hala 75 bin dolar sınırının üstünden devam ediyor, 75 bin 791,37 dolardan işlem görüyor. Ethereum'da ise volatilite devam ediyor. Sadece birkaç saat önce 2 bin 200 dolar civarlarına düşen coin tekrar 2 bin 310,65 dolar seviyesine yükseldi.
21 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $75.791,37 (%+1,95)
- Ethereum (ETH): $2.310,65 (%+1,74)
- Toplam piyasa değeri: 1,51 trilyon $
- 24s toplam hacim: 37,91 milyar $
- Saat: 09:17
21 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$75.791,37
|%+1,95
|$74.277,95
|$76.575,36
|37,91 milyar $
|Ethereum
(ETH)
|$2.310,65
|%+1,74
|$2.269,48
|$2.346,27
|18,28 milyar $
21 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|RAVE
|1,71 $
|+%196,75
|币安人生
|$4,827.00
|+%14,31
|PENGU
|7,713$
|+%9,08
|MON
|3,189$
|+%6,35
|CHZ
|4,589$
|+%6,14
21 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|DEXE
|14,10 $
|-%5,13
|SIREN
|7,047$
|-%3,03
|ENA
|1,113$
|-%2,83
|M
|3,51 $
|-%2,24
|TRX
|$3,287.00
|-%0,86
21 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.922,16 TL
Gram altın satış: 6.923,00 TL
21 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,91 TL
Gram gümüş satış: 114,01 TL
21 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,8815 TL
Dolar satış: 44,8937 TL
Euro alış: 52,8908 TL
Euro satış: 52,9901 TL
Sterlin alış: 60,6945 TL
Sterlin satış: 60,8300 TL
21 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
21 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
