Akaryakıtta fiyatlar dondu: Ateşkesin sonucu tabelayı belirleyecek

Geçen hafta akaryakıtta yaşanan bir indirim bir zam hareketliliğinden sonra, neredeyse bir haftadır tabelalar sabit. Ateşkes umudunun hala devam etmesiyle petrol fiyatları 95-96 dolar seviyesinde seyrediyor. Bir sonraki zammı İran'ın ateşkes masasına oturup oturmayacağı ve aldığı kararlar belirleyecek. Bugünün akaryakıt fiyatları haberimizde...

21 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,70 TL
Motorin71,59 TL
LPG34,99 TL

21 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,56 TL
Motorin71,45 TL
LPG34,39 TL

21 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,67 TL
Motorin72,71 TL
LPG34,87 TL

21 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,94 TL
Motorin72,99 TL
LPG34,79 TL

21 NİSAN 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 62,70 TL

İstanbul Anadolu: 62,56 TL

Ankara: 63,67 TL

İzmir: 63,94 TL

21 NİSAN 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 71,59 TL

İstanbul Anadolu: 71,45 TL

Ankara: 72,71 TL

İzmir: 72,99 TL

21 NİSAN 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 34,99 TL

İstanbul Anadolu: 34,39 TL

Ankara: 34,87 TL

İzmir: 34,79 TL

21 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.922,16 TL

Gram altın satış: 6.923,00 TL

21 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,91 TL

Gram gümüş satış: 114,01 TL

21 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,8815 TL

Dolar satış: 44,8937 TL

Euro alış: 52,8908 TL

Euro satış: 52,9901 TL

Sterlin alış: 60,6945 TL

Sterlin satış: 60,8300 TL

21 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

21 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

