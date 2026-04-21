Akaryakıtta fiyatlar dondu: Ateşkesin sonucu tabelayı belirleyecek
Geçen hafta akaryakıtta yaşanan bir indirim bir zam hareketliliğinden sonra, neredeyse bir haftadır tabelalar sabit. Ateşkes umudunun hala devam etmesiyle petrol fiyatları 95-96 dolar seviyesinde seyrediyor. Bir sonraki zammı İran'ın ateşkes masasına oturup oturmayacağı ve aldığı kararlar belirleyecek. Bugünün akaryakıt fiyatları haberimizde...
21 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,70 TL
|Motorin
|71,59 TL
|LPG
|34,99 TL
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,56 TL
|Motorin
|71,45 TL
|LPG
|34,39 TL
21 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,67 TL
|Motorin
|72,71 TL
|LPG
|34,87 TL
21 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,94 TL
|Motorin
|72,99 TL
|LPG
|34,79 TL
21 NİSAN 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 62,70 TL
İstanbul Anadolu: 62,56 TL
Ankara: 63,67 TL
İzmir: 63,94 TL
21 NİSAN 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 71,59 TL
İstanbul Anadolu: 71,45 TL
Ankara: 72,71 TL
İzmir: 72,99 TL
21 NİSAN 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 34,99 TL
İstanbul Anadolu: 34,39 TL
Ankara: 34,87 TL
İzmir: 34,79 TL
21 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.922,16 TL
Gram altın satış: 6.923,00 TL
21 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,91 TL
Gram gümüş satış: 114,01 TL
21 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,8815 TL
Dolar satış: 44,8937 TL
Euro alış: 52,8908 TL
Euro satış: 52,9901 TL
Sterlin alış: 60,6945 TL
Sterlin satış: 60,8300 TL
