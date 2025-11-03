2026'da bizi yönetmek için her saniye cebimizden 495 bin lira alacaklar

2026'da bizi yönetmek için her saniye cebimizden 495 bin lira alacaklar
Yayınlanma:
İktidar ekonomiyi düzeltmenin yolunu vergide buldu. Ekonomik krizin yükü altında ezilen milyonları yeni vergiler bekliyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2026'da saniyede 495 bin lira vergi ödeneceğini söyledi.

Türkiye'de halk adım başı vergiyle muhattap olurken, Mehmet Şimşek'in yönetime gelmesi ile vergiler hem arttı hem sıkı denetime aldı. Yani şimşek kuş uçurmuyor, uçan kuştan da vergi alıyor.

Son yıllarda vergilendirmede dikkat çeken bir husus ise yurt dışı çıkışları. Şimşek ile birlikte yurt dışına çıkmanın de bedeli ağırlaştı.

Harç miktarları bir anda fırladı. Şimşek'in gelişiyle birlikte 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı bir anda bin liranın üzerine çıktı.

2026'da vergiler ne kadar artacak? Mehmet Şimşek açıkladı2026'da vergiler ne kadar artacak? Mehmet Şimşek açıkladı

Şimdi gözler 2026'da... ÖTV'den harca, cezaya yeni vergi oranları yolda. Halihazırda yüksek enflasyon altında ezilen milyonlar eriyen alım gücünden kalan 3 kuruşu da vergiye ödeyecek. Marketten, faturaya, biletten, yemeye içmeye milyonlar vergi ödeyecek.

OZAN BİNGÖL: “YENİ YILDA SANİYEDE 495 BİN TL VERGİ ÖDEYECEĞİZ”

2023/04/04/vergi-affi2.jpg

Peki vergi ne kadar olacak?

Nefes'ten Damla Turgutlu Soybaş'a konuşan Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'e göre, 2026 yılına girerken vergilerde ciddi bir artış olacak.

Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı: Gaza bastıkça vergi ödüyorlar!Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı: Gaza bastıkça vergi ödüyorlar!

Bingöl, yeniden değerleme oranının %25–25,5 civarında olacağını tahmin etti. Bu oran; vergi, harç ve cezaların da aynı oranda yükselmesi anlamına geliyor.

VERGİLER...

Yeni yıl bütçesine göre devlet, 2026’da 15 trilyon 631 milyar TL vergi toplamayı hedefliyor. Bu tutarın kalemlere göre dağılımı şöyle:

3,5 trilyon TL gelir vergisi

1,7 trilyon TL kurumlar vergisi

5,6 trilyon TL KDV

2,5 trilyon TL ÖTV

138,3 milyar TL MTV

459,5 milyar TL harçlar

313,3 milyar TL damga vergisi

59,3 milyar TL özel iletişim vergisi

67,1 milyar TL şans oyunları vergisi

Bu rakamlar, Türkiye’de her saniye yaklaşık 495.658 TL vergi ödendiği anlamına geliyor.

Şimşek'in can simidi vergi oldu: 2 bin 335 mükellef için düğmeye basıldı!Şimşek'in can simidi vergi oldu: 2 bin 335 mükellef için düğmeye basıldı!

“VERGİLEME SANATI” HER ALANDA

2021/11/29/vergi.jpg

Bingöl, hayatının her noktasına dokunan vergi yükü şöyle özetledi:

“Bu kadar vergi ödememize rağmen bütçe açığı kapanmıyor. Vergileme sanatının her türlüsü vatandaş üzerinde titizlikle uygulanıyor.”

Günlük hayatta vergi oranları şöyle:

1.000 TL’lik mutfak tüpünün 220 TL’si vergi,

100 TL’lik yurt dışı siparişin 111 TL’si vergi,

90 TL’lik sigaranın 75 TL’si,

1.100 TL’lik rakının 680 TL’si,

108.000 TL’lik telefonun 55.000 TL’si,

6 milyon TL’lik otomobilin 4,3 milyonu vergiye

Bingöl’ün ifadesiyle, “her nefesimiz faturalandırılmış, her adımımız vergilendirilmiş durumda.”

SIRTTA AĞIR YÜK

2023/03/16/vergi-affi.jpg

Pasaporttan telefona, tatile çıkıştan yakıta kadar her alanda ödenen vergiler, eriyen alım gücünü neredeyse yok edecek seviyeye getirecek görünüyor. Artan oranlar yalnızca bütçeyi değil, yaşam kalitesini de doğrudan etkiliyor.

Türkiye’de artık birçok kişi “çalışmak, seyahat etmek, hatta nefes almak bile vergiye tabi” esprisini gerçeğe dönüşmüş bir tablo olarak görüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Ekonomi
Çin, Avrupa'nın ev pili pazarını ele geçirdi:
Çin, Avrupa'nın ev pili pazarını ele geçirdi:
Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Zirve Trabzonspor'un oldu
Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Zirve Trabzonspor'un oldu