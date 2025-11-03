2026'da bizi yönetmek için her saniye cebimizden 495 bin lira alacaklar

Türkiye'de halk adım başı vergiyle muhattap olurken, Mehmet Şimşek'in yönetime gelmesi ile vergiler hem arttı hem sıkı denetime aldı. Yani şimşek kuş uçurmuyor, uçan kuştan da vergi alıyor.

Son yıllarda vergilendirmede dikkat çeken bir husus ise yurt dışı çıkışları. Şimşek ile birlikte yurt dışına çıkmanın de bedeli ağırlaştı.

Harç miktarları bir anda fırladı. Şimşek'in gelişiyle birlikte 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı bir anda bin liranın üzerine çıktı.

2026'da vergiler ne kadar artacak? Mehmet Şimşek açıkladı

Şimdi gözler 2026'da... ÖTV'den harca, cezaya yeni vergi oranları yolda. Halihazırda yüksek enflasyon altında ezilen milyonlar eriyen alım gücünden kalan 3 kuruşu da vergiye ödeyecek. Marketten, faturaya, biletten, yemeye içmeye milyonlar vergi ödeyecek.

OZAN BİNGÖL: “YENİ YILDA SANİYEDE 495 BİN TL VERGİ ÖDEYECEĞİZ”

Peki vergi ne kadar olacak?

Nefes'ten Damla Turgutlu Soybaş'a konuşan Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'e göre, 2026 yılına girerken vergilerde ciddi bir artış olacak.

Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı: Gaza bastıkça vergi ödüyorlar!

Bingöl, yeniden değerleme oranının %25–25,5 civarında olacağını tahmin etti. Bu oran; vergi, harç ve cezaların da aynı oranda yükselmesi anlamına geliyor.

VERGİLER...

Yeni yıl bütçesine göre devlet, 2026’da 15 trilyon 631 milyar TL vergi toplamayı hedefliyor. Bu tutarın kalemlere göre dağılımı şöyle:

3,5 trilyon TL gelir vergisi

1,7 trilyon TL kurumlar vergisi

5,6 trilyon TL KDV

2,5 trilyon TL ÖTV

138,3 milyar TL MTV

459,5 milyar TL harçlar

313,3 milyar TL damga vergisi

59,3 milyar TL özel iletişim vergisi

67,1 milyar TL şans oyunları vergisi

Bu rakamlar, Türkiye’de her saniye yaklaşık 495.658 TL vergi ödendiği anlamına geliyor.

Şimşek'in can simidi vergi oldu: 2 bin 335 mükellef için düğmeye basıldı!

“VERGİLEME SANATI” HER ALANDA

Bingöl, hayatının her noktasına dokunan vergi yükü şöyle özetledi:

“Bu kadar vergi ödememize rağmen bütçe açığı kapanmıyor. Vergileme sanatının her türlüsü vatandaş üzerinde titizlikle uygulanıyor.”

Günlük hayatta vergi oranları şöyle:

1.000 TL’lik mutfak tüpünün 220 TL’si vergi,

100 TL’lik yurt dışı siparişin 111 TL’si vergi,

90 TL’lik sigaranın 75 TL’si,

1.100 TL’lik rakının 680 TL’si,

108.000 TL’lik telefonun 55.000 TL’si,

6 milyon TL’lik otomobilin 4,3 milyonu vergiye

Bingöl’ün ifadesiyle, “her nefesimiz faturalandırılmış, her adımımız vergilendirilmiş durumda.”

SIRTTA AĞIR YÜK

Pasaporttan telefona, tatile çıkıştan yakıta kadar her alanda ödenen vergiler, eriyen alım gücünü neredeyse yok edecek seviyeye getirecek görünüyor. Artan oranlar yalnızca bütçeyi değil, yaşam kalitesini de doğrudan etkiliyor.

Türkiye’de artık birçok kişi “çalışmak, seyahat etmek, hatta nefes almak bile vergiye tabi” esprisini gerçeğe dönüşmüş bir tablo olarak görüyor.