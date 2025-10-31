2026'da vergiler ne kadar artacak? Mehmet Şimşek açıkladı

2026'da vergiler ne kadar artacak? Mehmet Şimşek açıkladı
Yayınlanma:
Bakan Mehmet Şimşek, dezenflasyon süreciğne 2026'da da devam edeceklerini söyledi ve vergileri neye göre belirleyeceklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi’nde Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen “Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisinin Görünümü” başlıklı finans zirvesinde konuştu.

“2026’DA DEZENFLASYON GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK”

Şimşek, Türkiye ekonomisinin dezenflasyon sürecinde kararlılıkla ilerlediğini vurgulayarak, “2026 yılında güçlü bir şekilde dezenflasyonu sürdüreceğiz. Maliye politikası, para politikası, gelirler politikası ve yapısal reformlarımız bu hedefe göre şekillenecek. Önümüzde çok ciddi fırsatlar var” ifadelerini kullandı.

“VERGİ ARTIŞLARINI HEDEF ENFLASYONUN ALTINDA TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Bakan Şimşek, önümüzdeki yıl için vergi artışlarının da kontrollü biçimde belirleneceğini açıkladı. “2026 için enflasyon hedefimiz yüzde 16. Yeniden değerleme oranını bu hedefle paralel belirlemeye, maktu vergi artışlarını ise hedef enflasyonun altında tutmaya çalışacağız. Böylece Merkez Bankası’nın çabalarına maliye politikası olarak ilave destek vereceğiz.” dedi.

“PROGRAM SONUÇ VERİYOR”

Şimşek, Türkiye Ekonomi Programı’nın ikinci evresine geçildiğini söyleyerek “Uyguladığımız program sonuç veriyor. Kuraklık ve don gibi öngörülmeyen faktörlere rağmen dezenflasyon süreci devam ediyor. Hizmet enflasyonunda da programa olumlu tepki var” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Şimşek, 2026’da enflasyonda beklenen düşüşle birlikte kredi büyümeleri üzerindeki sınırlamaların kademeli olarak gevşetilebileceğini, bazı sektörlerde yaşanan sorunlara ise “duyarsız kalınmayacağını” vurguladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

