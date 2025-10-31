Daha da bozan o değilmiş gibi konuştu! Şimşek gelir adaletini hedefliyormuş

DÜNYA Küresel Ekonomi Zirvesi, bu yıl da ekonomiye yön veren önemli isimleri buluşturdu. Finans, üretim ve ihracat dünyasının temsilcilerini bir araya getiren zirve, Dünya Gazetesi tarafından düzenleniyor.

Bu yıl “Küresel Ekonomi: Türkiye Ekonomisinin Görünümü – 2025” temasıyla düzenlenen etkinlik, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Salonu’nda başladı.

“KÜRESEL EKONOMİ DİRENÇLİ, TÜRKİYE FIRSATLARA ODAKLANMALI”

Zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.

Küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğünü ancak genel beklentilerin olumlu yönde seyrettiğini söyleyen Bakan Şimşek'in konuşmalarından önce çıkan başlıklar:

"* Hiçbir dönemde olmadığı kadar belirsizliğe atıf bulunuyor dünya insanları… Peki beklentiler, algılar nasıl küresel ekonomiye ilişkin? Orada algı ve beklentiler nispeten pozitif. Bu iyi bir haber.

* Küresel ekonomi dirençli çıktı. Ticarette zayıflama olsa da korkulan olmadı. ABD ile Çin arasındaki anlaşma gerilimi önemli ölçüde azaltacak nitelikte.

* Dezenflasyonda düşüş devam ediyor. Böylece küresel koşullar bizim gibi ekonomileri daha destekleyici bir noktada.

* Uzun vadeye baktığımız zaman fırsatlar da var ama ciddi yapısal zorluklar da var. Zaten zorlukların tamamı fırsat içeriyor. Bu toplantıda işin fırsat boyutuna da değinmek istiyoruz.

* Ticarette korumacılık var. Bu kısa vadeli bir durum değil. Bu yapısal bir zorluk. Bunu fırsata dönüştürmemiz lazım. Dünya ekonomilerein baktığımızda yüksek bir küresel borçlulukla karşı karşıyayız.

* Bizim için önemli, olan ticaret ortaklarımızdaki büyüme. Geçen sene yüzde 2 civarıydı. Bu sene yüzde 2,2. gelecek sene yüzde 2.3 civarında olacak. Ilımdı da olsa sınırlı da olsa toparlanma söz konusu.

* Emtia fiyat endeksine bakarsanız son 2-3 yılda göreceli bir istikrar var. Enerji dışı emtia fiyatlarında artış devam edecek. Fakat enerji kısmında fiyat düşüşleri yaşanacak. Petrol fiyatları bu sene için IMF’nin tahminine göre 69 dolar varil başına, gelecek sene 66 dolar civarına iniyor.

* Bu sınırlı da olsa bir iyileşmeye işaret ediyor. Bu dezenflasyon, cari açık ve büyüme açısından önemli bir trend.

* Dünya bir borç sorunuyla karşı karşıya ise Türkiye o ülkelerden biri olmayacak. Çünkü nispeten bu noktada çok güçlü noktadayız.

* 20-25 yıl önce Türkiye’nin savunma sanayi ihracatı yok denecek kadar azdı. Bugün Türkiye 10 milyar dolar ihracata doğru giden bir ülke konumunda. Eylül itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 8,4 milyar doların üzerine çıktı.

* 90’lı yıllarda Türkiye dünyanın en büyük ithalatçılardan birisiyken şu anda ilk 10’a doğru hızlı yol kat ediyor. Bu sene ya da gelecek sene ilk 10’a girmiş olacağız.

* Bütün ülkelerin olduğu gibi bizim de ana hedefimiz sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı.

* Fiyat istikrarı, mali disiplin ve sürdürülebilir dış denge. Bunlarla birlikte bunları kalıcı hale getirecek yapısal dönüşüm. Sanayide dönüşüm, yeşilk dönüşüm, dijital dönüşüm, üretken altyapı yatırımları, kamu maliyesi reformları. Program sadece para politikası üzerinden yürümüyor. Diğer bileşenler de güçlü şekilde devrede.

* Program öncesi cari açık milli gelire oran olarak yüzde 5,5 civarlarındaydı ve rezerv endişesi vardı. Dolayısıyla ilk yılımız özü itibariyle bu rikslerin kontrol altına alınması ve yönetilmesi süreciydi.