200 milyon kazanan kişi için ilan verdiler

Almanya'nın resmi şans oyunları kurumu WestLotto, 16 Ağustos'ta Krefeld bölgesinde oynanan ve sahibini zengin eden o kuponun peşine düştü. Çekilişin üzerinden aylar geçmesine rağmen kimse başvurmayınca kurum, internet sitesinden "aranıyor" ilanı yayınladı.

17 EURO YATIRDI, MİLYONER OLDU AMA HABERİ YOK

DW Türkçe'nin aktardığı bilgilere göre, sadece 17,85 euro yatırılarak oynanan kupondaki "Spiel 77" adlı ek oyun, talihliye tam 3 milyon 877 bin 777 euro kazandırdı. Ancak o tarihten beri ne arayan var ne soran; ikramiyeyi teslim almak için tek bir başvuru dahi yapılmadı.

"BELKİ DE ALTIN DEĞERİNDEKİ BİLET HÂLÂ BİR CEBİN İÇİNDE DURUYORDUR"

WestLotto yetkilileri, talihlinin milyoner olduğunun farkında bile olmadığını tahmin ediyor. Bu yüzden 16 Ağustos tarihinde Krefeld'de şansını deneyen herkesin çekmecelerini, eski montlarını ve cüzdanlarını didik didik etmesi istendi.

Yetkililer, vatandaşlara şu çarpıcı uyarıda bulundu: "Belki de altın değerindeki bilet hâlâ bir cebin içinde duruyordur".

İLK VAKA DEĞİL: OCAK AYINDAKİ TALİHLİ DE KAYIP

Almanya'da talih kuşunun konduğu ancak sahibinin uçtuğu ilk olay bu değil. İdare, bu yılın başında yapılan 4 Ocak 2025 tarihli çekilişte 2 milyon 300 bin euro kazanan bir başka talihliyi bulmak için de haftalarca dil dökmüş ancak o kişi hala ortaya çıkmamıştı.