Bitcoin direniyor Ethereum eriyor: Kripto piyasasında iki farklı tablo
Son 24 saatte düşüş trendine giren Bitcoin tutunmaya çalışırken, Ethereum çakıldı.
Kripto coin piyasasında Bitcoin düşüş trendinde değerine korumaya çalışırken, Ethereum ise çakıldı. Son 24 saatte Bitcoin yüzde +0,32 yükselerek 81 bin 153,39 doalra ulaştı. Ethereum ise yüzde 1,23 değer kaybederek 2 bin 307,70 dolara geirledi. Son 24 saatte en çok yükselen coin Humanity olurken en çok düşen coin ise Jupiter oldu.
12 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $81.153,39 (%+0,32)
- Ethereum (ETH): $2.307,70 (%-1,23)
- Toplam piyasa değeri: 2,7 trilyon $
- 24s toplam hacim: $84,63B milyar $
- Saat: 09:37
12 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$81.153,39
|%+0,32
|$80.451,42
|$82.098,73
|29,26 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.307,70
|%-1,23
|$2.295,33
|$2.344,63
|13,95 milyar $
12 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|H
|0,2906 $
|+%38,86
|B
|0,6171 $
|+%27,05
|SKYAI
|0,5274 $
|+%14,48
|INJ
|4,74 $
|+%11,05
|CRV
|0,2832 $
|+%8,73
12 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|JUP
|0,2403 $
|-%7,05
|PUMP
|0,002034 $
|-%4,52
|VIRTUAL
|0,8376 $
|-%4,13
|SKY
|0,07561 $
|-%3,95
|DASH
|45,61 $
|-%3,62
12 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.890,63 TL
Gram altın satış: 6.891,48 TL
12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 125,92 TL
Gram gümüş satış: 126,02 TL
12 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3821 TL
Dolar satış: 45,4000 TL
Euro alış: 53,3972 TL
Euro satış: 53,4454 TL
Sterlin alış: 61,6889 TL
Sterlin satış: 61,7497 TL
12 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi