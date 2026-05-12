Bitcoin direniyor Ethereum eriyor: Kripto piyasasında iki farklı tablo

Kripto coin piyasasında Bitcoin düşüş trendinde değerine korumaya çalışırken, Ethereum ise çakıldı. Son 24 saatte Bitcoin yüzde +0,32 yükselerek 81 bin 153,39 doalra ulaştı. Ethereum ise yüzde 1,23 değer kaybederek 2 bin 307,70 dolara geirledi. Son 24 saatte en çok yükselen coin Humanity olurken en çok düşen coin ise Jupiter oldu.

12 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

Bitcoin (BTC): $81.153,39 (%+0,32)

Ethereum (ETH): $2.307,70 (%-1,23)

Toplam piyasa değeri: 2,7 trilyon $

24s toplam hacim: $84,63B milyar $

Saat: 09:37

12 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim Bitcoin (BTC) $81.153,39 %+0,32 $80.451,42 $82.098,73 29,26 milyar $ Ethereum (ETH) $2.307,70 %-1,23 $2.295,33 $2.344,63 13,95 milyar $

12 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % H 0,2906 $ +%38,86 B 0,6171 $ +%27,05 SKYAI 0,5274 $ +%14,48 INJ 4,74 $ +%11,05 CRV 0,2832 $ +%8,73

12 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % JUP 0,2403 $ -%7,05 PUMP 0,002034 $ -%4,52 VIRTUAL 0,8376 $ -%4,13 SKY 0,07561 $ -%3,95 DASH 45,61 $ -%3,62

12 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.890,63 TL

Gram altın satış: 6.891,48 TL

12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 125,92 TL

Gram gümüş satış: 126,02 TL

12 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3821 TL

Dolar satış: 45,4000 TL

Euro alış: 53,3972 TL

Euro satış: 53,4454 TL

Sterlin alış: 61,6889 TL

Sterlin satış: 61,7497 TL

12 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

12 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ