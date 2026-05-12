Bitcoin direniyor Ethereum eriyor: Kripto piyasasında iki farklı tablo

Son 24 saatte düşüş trendine giren Bitcoin tutunmaya çalışırken, Ethereum çakıldı.

Kripto coin piyasasında Bitcoin düşüş trendinde değerine korumaya çalışırken, Ethereum ise çakıldı. Son 24 saatte Bitcoin yüzde +0,32 yükselerek 81 bin 153,39 doalra ulaştı. Ethereum ise yüzde 1,23 değer kaybederek 2 bin 307,70 dolara geirledi. Son 24 saatte en çok yükselen coin Humanity olurken en çok düşen coin ise Jupiter oldu.


12 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $81.153,39 (%+0,32)
  • Ethereum (ETH): $2.307,70 (%-1,23)
  • Toplam piyasa değeri: 2,7 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $84,63B milyar $
  • Saat: 09:37

12 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) $81.153,39 %+0,32 $80.451,42 $82.098,73 29,26 milyar $
Ethereum (ETH) $2.307,70 %-1,23 $2.295,33 $2.344,63 13,95 milyar $

12 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
H 0,2906 $ +%38,86
B 0,6171 $ +%27,05
SKYAI 0,5274 $ +%14,48
INJ 4,74 $ +%11,05
CRV 0,2832 $ +%8,73

12 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
JUP 0,2403 $ -%7,05
PUMP 0,002034 $ -%4,52
VIRTUAL 0,8376 $ -%4,13
SKY 0,07561 $ -%3,95
DASH 45,61 $ -%3,62
12 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.890,63 TL

Gram altın satış: 6.891,48 TL

Trump ağzını açtı, altın çakıldı: İran ateşkesine 'aptalca' dedi
12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 125,92 TL

Gram gümüş satış: 126,02 TL

Gümüş roket gibi fırladı: Altın erirken gümüş ayakta kaldı
12 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3821 TL

Dolar satış: 45,4000 TL

Euro alış: 53,3972 TL

Euro satış: 53,4454 TL

Sterlin alış: 61,6889 TL

Sterlin satış: 61,7497 TL

Döviz kurları çığırından çıktı: Trump'ın İran çıkışı tetikledi
12 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

Akaryakıtta tabelalar yine değişti: Ateşkes belirsizliği pompayı vurdu
12 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Rekordan rekora koşan Bist 100 şimdi nereye gidiyor?
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
