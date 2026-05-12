Trump ağzını açtı, altın çakıldı: İran ateşkesine 'aptalca' dedi
Altın fiyatları 12 Mayıs sabahı düşüşe geçti. ABD başkanı Trump'ın, İran ile olan ateşkesi n durumunu "zayıf", ve İran'ın önerisini "aptalca" olarak değerlendirmesinden sonra altın fiyatlarında sert bir düşüş gözlemlendi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesi yükselen altın fiyatları, İran ile yürütülen ateşkes ile ilgili demeçleri sonrası düşüşe geçti. Ateşkesi "zayıf", İran'ın teklifini ise "aptalca" olarak niteleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alarak "Özgürlük Projesi" operasyonunu tekrar başlatmayı düşündüğünü de belirtti. Altın fiyatlarının yönünü belirleyen bir sonraki gelişmeler Trump'ın Çin başkanı Xi Jinping ile görüşmesi, ateşkesin durumu, ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri olacak.
12 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram altın (satış): 6.891,48 TL
- Ons altın (satış): 4.721,69 $
12 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.890,63 TL
|6.891,48 TL
|-%0,21
|6:48
|Ons altın
$
|4.721,13 $
|4.721,69 $
|-%0,29
|7:03
|Çeyrek altın TL
|11.175,00 TL
|11.278,00 TL
|-%0,19
|6:48
|Yarım altın TL
|22.351,00 TL
|22.542,00 TL
|-%0,20
|6:48
|Tam altın
TL
|43.949,33 TL
|44.812,96 TL
|+%0,35
|17:08
|Cumhuriyet altını TL
|44.550,00 TL
|44.960,00 TL
|-%0,20
|6:48
|Külçe altın ($)
|150.800,00 $
|150.900,00 $
|-%0,07
|17:08
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI
|Kalem
|11 Mayıs 2026
|12 Mayıs 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.897,88 TL
|6.891,48 TL
|-6,40 TL
|Ons altın (satış)
|4.728,63 $
|4.721,69 $
|-6,94 $
12 MAYIS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.890,63 TL
Gram altın satış: 6.891,48 TL
12 MAYIS 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 11.175,00 TL
Çeyrek altın satış: 11.278,00 TL
12 MAYIS 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 22.351,00 TL
Yarım altın satış: 22.542,00 TL
12 MAYIS 2026 TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 43.949,33 TL
Tam altın satış: 44.812,96 TL
12 MAYIS 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 44.550,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 44.960,00 TL
12 MAYIS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış: 4.721,13 $
Ons altın satış: 4.721,69 $
12 MAYIS 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
Külçe altın alış: 150.800,00 $
Külçe altın satış: 150.900,00 $
12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 125,72 TL
Gram gümüş satış: 125,83 TL
12 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3815 TL
Dolar satış: 45,4072 TL
Euro alış: 53,3882 TL
Euro satış: 53,4399 TL
Sterlin alış: 61,6820 TL
Sterlin satış: 61,7319 TL
12 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
12 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları
12 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
12 Mayıs 2026 BIST 100 verileri
12 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
12 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum