Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Trump ağzını açtı, altın çakıldı: İran ateşkesine 'aptalca' dedi

Trump ağzını açtı, altın çakıldı: İran ateşkesine 'aptalca' dedi

Altın fiyatları 12 Mayıs sabahı düşüşe geçti. ABD başkanı Trump'ın, İran ile olan ateşkesi n durumunu "zayıf", ve İran'ın önerisini "aptalca" olarak değerlendirmesinden sonra altın fiyatlarında sert bir düşüş gözlemlendi.

Trump ağzını açtı, altın çakıldı: İran ateşkesine 'aptalca' dedi
Son Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesi yükselen altın fiyatları, İran ile yürütülen ateşkes ile ilgili demeçleri sonrası düşüşe geçti. Ateşkesi "zayıf", İran'ın teklifini ise "aptalca" olarak niteleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alarak "Özgürlük Projesi" operasyonunu tekrar başlatmayı düşündüğünü de belirtti. Altın fiyatlarının yönünü belirleyen bir sonraki gelişmeler Trump'ın Çin başkanı Xi Jinping ile görüşmesi, ateşkesin durumu, ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri olacak.

12 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET ​​​​​​​

  • Gram altın (satış): 6.891,48 TL
  • Ons altın (satış): 4.721,69 $

12 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram altın TL 6.890,63 TL 6.891,48 TL -%0,21 6:48
Ons altın
$		 4.721,13 $ 4.721,69 $ -%0,29 7:03
Çeyrek altın TL 11.175,00 TL 11.278,00 TL -%0,19 6:48
Yarım altın TL 22.351,00 TL 22.542,00 TL -%0,20 6:48
Tam altın
TL		 43.949,33 TL 44.812,96 TL +%0,35 17:08
Cumhuriyet altını TL 44.550,00 TL 44.960,00 TL -%0,20 6:48
Külçe altın ($) 150.800,00 $ 150.900,00 $ -%0,07 17:08

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 11 Mayıs 2026 12 Mayıs 2026 Fark
Gram altın (satış) 6.897,88 TL 6.891,48 TL -6,40 TL
Ons altın (satış) 4.728,63 $ 4.721,69 $ -6,94 $

12 MAYIS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.890,63 TL

Gram altın satış: 6.891,48 TL

12 MAYIS 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 11.175,00 TL

Çeyrek altın satış: 11.278,00 TL

12 MAYIS 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 22.351,00 TL

Yarım altın satış: 22.542,00 TL

12 MAYIS 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 43.949,33 TL

Tam altın satış: 44.812,96 TL

12 MAYIS 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 44.550,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 44.960,00 TL

12 MAYIS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.721,13 $

Ons altın satış: 4.721,69 $

12 MAYIS 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 150.800,00 $

Külçe altın satış: 150.900,00 $

12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 125,72 TL

Gram gümüş satış: 125,83 TL

Gümüş roket gibi fırladı: Altın erirken gümüş ayakta kaldıGümüş roket gibi fırladı: Altın erirken gümüş ayakta kaldı
12 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3815 TL

Dolar satış: 45,4072 TL

Euro alış: 53,3882 TL

Euro satış: 53,4399 TL

Sterlin alış: 61,6820 TL

Sterlin satış: 61,7319 TL

Döviz kurları çığırından çıktı: Trump'ın İran çıkışı tetiklediDöviz kurları çığırından çıktı: Trump'ın İran çıkışı tetikledi
12 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

12 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları

12 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

12 Mayıs 2026 BIST 100 verileri

12 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

12 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Altın Altın Fiyatları Gram Altın Çeyrek Altın Donald Trump Ekonomi İran
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro